El Alfaro frena a la SD Logroñés Rubén Royo, el autor del gol blanquillo, busca controlar el esférico para abrir jugada por la banda. :: / Ernesto Pascual Los blanquillos quieren seguir soñando tras derrotar a los blanquirrojos gracias a una gran defensa y a su mayor iniciativa ERNESTO PASCUAL Alfaro Martes, 23 enero 2018, 12:06

alfaro. Aunque los tiene muy lejos y puede que no tenga tiempo suficiente, el Alfaro quiere seguir soñando. Desea seguir aspirando a optar a los cuatro puestos que dan derecha a jugar el play off de ascenso. Lo demostró estrenando el año con victoria ante el Varea. Y lo ratificó ayer en un convincente triunfo ante la SD Logroñés, que se ve frenado y que no pudo demostrar su segunda posición ante la intensa y hambrienta defensa blanquilla.

1 ALFARO Casaus, Carraco, Igor, Sastre, Héctor, Babá, Pirri (Velardo, m. 71), Arturo (Martín, m. 63), Damian, Rubén Royo y Jorge Rodríguez (Yerai, m. 80) 0 SD LOGROÑÉS Pinillos, Gil, Liébana, Ledo, Saúl, Arpón, Suárez (Peña, m. 57), Santolaya, Imanol, Herce (Naceur, m. 57) y Niño (Leo, m. 70) Goles 1-0, m. 61. Rubén Royo. Árbitro Sáez Quinanilla, con Fernández y Oyón. Amonestó a Pirri, Royo, Rodríguez y Damián del Alfaro y a Liébana, Santolaya, Arpón, Ledo e Imanol por la SD Logroñés, además de expulsar al técnico David Ochoa (m. 76).

El primer cuarto de hora del partido transcurrió ayer en La Molineta con alternancias en el control del balón y en los intentos de llegadas. Pero las posiciones defensivas redujeron las conexiones entre líneas ofensivas. En el 8, la primera llegada logroñesa era buscando las bandas, en concreto por la izquierda, con un centro al área buscando a Niño. La alfareña fue una incursión de Jorge Rodríguez en el 11 por la izquierda, pisando fondo y cuyo disparo sacó la defensa a saque de esquina. En éste, el Alfaro tuvo hasta cuatro disparos a bocajarro en el área pequeña por Jorge, Igor y Arturo, rechazados por un paradón de Pinillos, la pared de Ledo y Gil y el larguero.

En la siguiente, en el 13, un pase largo lo empalmaba alto Suárez. Fue la última vez que la SD Logroñés miró con claridad a la puerta alfareña. El Alfaro comenzó a tocar más, a encontrar bandas desde la construcción de Pirri y Damián y a jugar en el campo visitante, colgando balones al área. Pero la defensa logroñesa estaba bien posicionada y no dejaba fisuras. Eso sí, la más intensa era la blanquilla, cayendo rápido al dos contra uno sobre balón y provocando errores en los pases.

El hambre de balón del Alfaro privó a la SD Logroñés de control y de crear ocasiones

Con ese escenario de defensas concentradas, Arturo remató forzado por la defensa en el 32 un centro puesto desde la derecha por Carraco. En el 43, era Carraco el que probaba con un disparo lejano.

La segunda parte apenas varió el guión. Aunque la SD Logroñés intentó abrir juego. En el 47, Santolaya probaba un zurdazo que salió alto y desviado. Pero el Alfaro seguía teniendo, sobre todo, más hambre defensiva. Y más ideas para conectar entre sus jugadores. En el 54, Arturo buscaba abrirse camino por la izquierda, pero su centro en el área al segundo palo no encontró a nadie.

Tras protestar la afición una posible segunda amarilla a Liébana por mano, llegó el gol blanquillo en el 61. Rubén Royo puso un córner cerrado al primer poste que, ante la madera, no pudo sacar Pinillos.

La SD Logroñés no pudo reaccionar ante el gol. El Alfaro mantuvo la intensidad defensiva, el hambre de balón. Forzaba sobre quien lo llevaba, robaba y se ofrecía a jugar. En el 75, un error defensivo logroñés lo recogió Damián, que elevó ante la salida del portero y Ledo sacó el segundo sobre la línea. En el 79, el Alfaro protestó un posible penalti de Ledo ante Rubén Royo. Ante esto, la SD Logroñés no encontró modo de jugar ni de buscar puerta.