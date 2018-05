El Agoncillo hace sudar a la SDL Los jugadores de la SD Logroñés celebran el tanto conseguido por Óscar Liébana. :: díaz uriel Los blanquirrojos remontan el tanto de Moreno para ganar, aunque se despiden de sus pocas opciones de ser campeones I. G. AGONCILLO. Martes, 8 mayo 2018, 15:10

La Sociedad Deportiva Logroñés acudía ayer a Agoncillo sabiendo que la mayor parte de sus esperanzas de ganar la liga del grupo riojano de Tercera División habían desaparecido el domingo anterior con su derrota ante el Calahorra. Aun así, los blanquirrojos arrancaban el duelo con alguna opción de ser campeones, pero éstas se borraron durante la tarde a pesar de su triunfo en San Roque.

1 AGONCILLO 3 SD LOGROÑÉS Agoncillo José Mari, Pirri (Manu, m. 50), Moreno, Pesquera (Sicilia, m. 76), Coelho (Iker, m. 76), Varea, Huerta, Luisja, Moi, Joseba y Miguel López. SD Logroñés Benji, Adriano, Nano, Saúl Puras, Liébana, Rojas, Niño (Herce, m. 81), Naceur (Leo, m. 46), Dani Suárez, Imanol (Tenorio, m. 71) y Rubén Peña. Goles 1-0, m. 27, Moreno; 1-1, m. 31, Rubén Peña; 1-2, m. 61, Liébana; 1-3, m. 89, Tenorio. Árbitro Sánchez Murcia, ayudado por Fernández y Ruiz. Amonestó a los locales Huerta, Miguel López, Pesquera y Moreno; y a los visitantes Rubén Peña, Saúl Puras, Adriano y Nano. Expulsó a Gonzalo Santamaría.

No tuvieron un partido fácil los pupilos de David Ochoa. Con poco en juego, el enfrentamiento comenzó con un ritmo lento y con un Agoncillo bien plantado, que incluso era capaz de crear peligro a sus oponentes en las jugadas a balón parado. Lo intentó primero Miguel López, pero su cabezazo se marchó fuera y después Moreno abrió el marcador al resolver un barullo en el área. Había dudas de si el balón había traspasado por completo la línea de gol, pero el colegiado no lo dudó.

La respuesta logroñesa no tardó en llegar. Dani Suárez, que anteriormente había mandado fuera un disparo en buena posición, acabó un contragolpe con una asistencia a Rubén Peña que el ariete no desperdició. Con ese empate se llegó al descanso, no sin que antes Benji se luciera en una falta botada por Varea.

El encuentro se rompió con polémica. Tras un saque de esquina, Saúl Puras y Pesquera tuvieron un encontronazo y el jugador avionero se rebotó. El árbitro resolvió el asunto amonestando a ambos y señalando penalti. Liébana lo transformó.

Ese gol confirmaba la tendencia de la segunda parte, con mayor presencia blanquirroja en ataque y el tanto hizo daño a un Agoncillo que no pudo evitar que Tenorio, al borde del minuto noventa, aprovechara su velocidad para encarar a José Mari y sentenciar.