La SDL se adapta y golea Borja trata de hacerse con el esférico ante la presencia de Imanol, que ayer metió un gol. :: jonathan herreros Los blanquirrojos vencieron ayer con justicia a la Oyonesa sobre un terreno de juego muy encharcado I. G. Martes, 9 enero 2018, 09:51

oyón. Hubo dudas hasta prácticamente el último momento, pero finalmente el encuentro entre la Oyonesa y la Sociedad Deportiva Logroñés se disputó. Y lo hizo sobre un terreno de juego bastante encharcado al que los blanquirrojos supieron adaptarse para acabar goleando a sus oponentes.

0 OYONESA 4 SD LOGROÑÉS Oyonesa Herce, Adrián (Ortega, m. 57), Alberto, Carlos, Santamaría, Borja, Uruñuela, Sergio (Braian, m. 64), Santolaya, Danny y Miguel (David, m. 80). SD Logroñés Pinillos, Adriano, Nano, Ledo, Liébana (Diego Jiménez, m. 78), Arpón, Alberto Niño, Naceur (Dani Suárez, m. 65), Israel Losa (Rubén Peña, m. 65), Imanol y Leo. Goles 0-1, m. 10, Imanol; 0-2, m. 46, Israel Losa; 0-3, m. 77, Dani Suárez; 0-4, m. 82, Rubén Peña. Árbitro Carlos Ibáñez, ayudado por Guillén y Ceniceros. Incidencias: Unos 200 espectadores en Oyón.

Los dos conjuntos eran conscientes de que el encuentro no iba a ser una acumulación de grandes regates y fantásticos pases. No. Lo principal ayer era no meter la pata y evitar las zonas en las que el campo acumulaba más agua porque allí el esférico se convertía en una especie de balón medicinal imposible de mover.

La practicidad era la mejor virtud que podía presentar ayer un equipo y la SDL consiguió dar con la tecla. Desde el principio, los logroñeses dominaron y generaron apuros a la retaguardia alavesa. Esta, por su parte, se mostró demasiado blanda en algunos momentos y la Sociedad aprovechó esa circunstancia para abrir el marcador. Tras un centro de Adriano desde la banda, la zaga local no fue capaz de despejar con contundencia y el balón le acabó llegando a Imanol. El atacante no erró y superó a Diego Herce. Era el minuto 10.

Imanol abrió la contienda y Losa, Dani Suárez y Rubén Peña completaron el 0-4 final para los logroñeses

A partir de ahí, el encuentro siguió teniendo color blanquirrojo. Expeditivos cuando tocaba defender, los de David Ochoa continuaron llegando con bastante asiduidad al área rival. La Oyonesa, mientras, intentaba mantener un alto nivel en su presión, pero eso no conseguía evitar que la Sociedad llegara con bastante facilidad a posiciones atacantes. Naceur hizo un buen trabajo por su costado y probó a Herce con un disparo que el cancerbero repelió.

Así, el partido acabó decidiéndose en dos minutos. El último del primer acto y el inicial de la segunda parte, ya que justo antes de irse a los vestuarios la Oyonesa gozó de su mejor oportunidad para engancharse al duelo. Se equivocó Adriano con un pase horizontal y Uruñuela probó fortuna desde lejos, pero su tiro se estrelló en el larguero de un superado Pinillos. Y nada más reanudarse la contienda, Israel Losa hizo el segundo para la SDL con un remate de cabeza tras un disparo de Leo repelido por la defensa local. De nuevo, la Oyonesa permitió demasiadas opciones a sus rivales dentro del área y lo pagó.

Ese tanto significó la sentencia porque la Sociedad Deportiva Logroñés vivió una segunda parte bastante tranquila, puesto que apenas sufrió atrás y siguió generando oportunidades en ataque.

Entraron el terreno de juego Rubén Peña y Dani Suárez y entre ambos configuraron el 0-4 final. El extremo fue el autor del tercer gol de su equipo con un disparo ante el que Herce pudo hacer más y el delantero hizo el cuarto al recoger un despeje del portero local.