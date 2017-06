«Vamos a tener nuestras opciones»

De entre los once jugadores que conforman un equipo de fútbol, el portero reúne unas características especiales. No sólo porque es el último obstáculo para el rival de cara a marcar goles, con lo que eso conlleva en el caso de que un fallo suyo pueda suponer una derrota, sino porque tiene que poseer unas cualidades, tanto técnicas como mentales, distintas a las del resto de compañeros a los que, tocar con la mano el balón les supone falta.

El guardameta del Náxara, Raúl Heras, es un hombre con experiencia que está viviendo su segunda etapa en el equipo. Estuvo por primera vez en la temporada 2013-2014, se fue un año al Varea y regresó al año siguiente para afrontar estas dos últimas temporadas, en las que está «jugando bastante». Es por ello que no considera que esta sea la mejor temporada en lo personal, teniendo en cuenta que lo que quieren todos los futbolistas es jugar lo más posible, pero sí reconoce que «para el grupo, por todo lo que estamos consiguiendo, sí que es mi mejor temporada en el Náxara».

Confiesa que «desde el principio y viendo el equipo que había», estaba «muy ilusionado con que podía ser una gran temporada. No sé si esperaba llegar a jugarnos el ascenso en el último partido, pero sí en hacer un muy buen papel».

«Soy un hombre tranquilo, con los años vas ganando experiencia y no me suelo poner nunca nervioso»

Dice no poder afirmar si el estereotipo del portero responde al de hombre tranquilo, pero reconoce que él sí que es una persona tranquila y que «con los años, como vas ganando experiencia, no me suelo poner nunca nervioso». Tampoco está completamente de acuerdo con que la serenidad sea una característica esencial para un guardameta. «También antes se decía que para ser portero de fútbol había que estar un poco loco, entonces yo creo que eso va en la personalidad de cada uno. Habrá porteros que no sean tan tranquilos como puedo ser yo y sean unos grandes porteros, no lo sé», dice.

A pocas fechas de que llegue el gran momento de jugarse el todo por el todo contra la Peña Sport, se ve a sí mismo y a sus compañeros, «sobre todo con muchas ganas. La verdad es que con el 'play off', la temporada igual se está haciendo un poco larga, porque son seis semanas más que tienes que estar jugando, pero al final estamos con tanta ilusión que no nos cuesta ir a entrenar y lo que queremos cuando empieza la semana es, que llegue el fin de semana siguiente para competir. Yo veo a la gente muy enchufada y con ganas de que llegue el sábado».

Para Heras, la clave de haber llegado hasta donde han llegado en el 'play off', está en que, «aparte de que tenemos muy buenos jugadores, todos, los 23 que somos, cualquiera que juegue lo está haciendo muy bien, si entra uno que no ha jugado mucho lo hace igual o mejor que el que ha jugado más. Creo que es la clave, que todos estamos aportando y que somos un grupo que nos llevamos muy bien, un grupo de amigos y ahí está el secreto».

Con respecto al rival del sábado, al que ya conocen por algo más que por las referencias y los vídeos, considera que «vamos a tener nuestras opciones, pero sí que es verdad que es el campeón navarro, que juega en su casa, que durante la temporada no ha perdido en su campo nada más que contra Las Palmas en el 'play off', y sabemos que va a ser muy duro, pero opciones vamos a tener, sobre todo si seguimos jugando como lo estamos haciendo últimamente, y esperemos aprovecharlas».