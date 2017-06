Todos cuentan, todos suman

logroño. El 'play off' es un momento de la temporada al que los equipos llegan definidos, los entrenadores con un once claro y las alternativas suelen ser pocas. Sin embargo, es un valor fundamental que toda plantilla se sienta importante, tener enchufados a todos de cara a afrontar posibles bajas o para tener más recursos en la mano. Y en ello, Eduardo Arévalo y el Calahorra están dando una lección en la presente fase de ascenso. El técnico riojano no ha repetido alineación en ninguno de los cinco encuentros disputados hasta la fecha y 19 jugadores de la plantilla, todos menos Gonzalo, el portero suplente, han contado con minutos para ayudar a su equipo a llegar hasta la final.

El dato es sorprendente, ya que cinco partidos en los que te juegas la temporada tampoco parecen dar lugar a demasiadas variaciones en el esquema tipo del equipo. El Calahorra, además, llegó al 'play off' con un el centro del campo y el ataque bien definidos, pero en estas semanas las opciones han sido varias, tanto obligados por las lesiones como por decisiones puramente técnicas. En el último partido, precisamente, Eduardo Arévalo dio entrada como titular al último de los futbolistas de campo que no había disputado ningún minuto: Eder. El central, recuperado de su lesión, acompañó a Marcos Martín en el centro de la zaga, desplazando a Cristian al lateral izquierdo, una posición en la que el capitán rojillo no actuaba desde hacía tiempo y que parecía reservada a Joan. Eduardo Arévalo mostró en Badajoz esas alternativas defensivas con las que ha contado el Calahorra durante todo el año.

De todos esos futbolistas solamente tres no han sido titulares en ningún encuentro, pero han contado con participaciones desde el banquillo: Marcos Fernández, Del Puente y el lesionado Israel Losa. Eso ofrece un resultado de 16 jugadores de campo que han entrado en las alineaciones de Eduardo Arévalo, que ha mostrado en este 'play off' una sobresaliente capacidad de adaptación, aprovechando los momentos de forma y las aportaciones de sus jugadores. En este aspecto, el caso más significativo es el de Astudillo, que apareció como titular el segundo partido y se ha ganado un hueco por delante de figuras como Toledo y Fernando Rubio. También Josua, que entró por la lesión de Barace, ha ganado importancia hasta el punto de seguir siendo titular en Badajoz, con su compañero ya recuperado.

El único que no ha podido participar es Gonzalo, algo habitual en los porteros suplentes, pero ha estado siempre listo para entrar si Txerra sufría algún contratiempo, como en Laredo, donde calentó unos minutos en la banda mientras el meta titular era atendido de un golpe que finalmente no fue a mayores. Durante la liga participó bastante y su rol también es relevante.

Hasta el punto llega la importancia de todos los futbolistas en el engranaje del Calahorra que solamente dos jugadores no han marcado esta temporada: Almagro, el timón del equipo, y Marcos Fernández, que estuvo cerca en Laredo. Sin duda, esa capacidad goleadora es una de las armas que el Calahorra tendrá que explotar este domingo, generando ocasiones de todo tipo, como acostumbra. El once de Eduardo Arévalo volverá a ser una incógnita buscando lo mejor de su equipo.