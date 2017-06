La juventud, la principal arma najerina

Nájera. Parece curioso, pero durante las dos eliminatorias y media que lleva disputadas el Náxara para tratar de alcanzar el Olimpo de la temporada 2016-2017, su entrenador, por unas circunstancias o por otras, no está pudiendo contar con los jugadores más curtidos, algo que en situaciones límite como se producen en este tipo de eliminatorias, parecería lo más aconsejable para tratar de salir airoso del envite.

Enfrente, sus rivales, han venido poniendo sobre el césped a sus jugadores más veteranos, sabedores sus técnicos que en este tipo de disputas, en las que ellos mismos no se cansan de repetir que un detalle lo puede decidir todo, para bien o para mal, parece lo más aconsejable tirar de la experiencia.

En el caso blanquiazul, su entrenador Diego Martínez, no ha podido contar en todo el 'play off', con dos de sus veteranos: el defensa Yécora y el centrocampista Matute, ambos lesionados de larga duración. Aunque el primero ya se ha reincorporado a los entrenamientos con cierta normalidad, sus siete meses de baja, con la consiguiente falta de ritmo de competición, no hacen muy aconsejable su concurso sobre el césped. El segundo, también viene participando en los entrenos, pero aún siente molestias que le impiden desarrollar esfuerzos como se requieren para unas citas como las que está teniendo el equipo najerino.

El míster sigue demostrando que cree en su afirmación de que lo importante es ser equipo

Así las cosas, y también porque la plantilla tiene una media de edad bastante baja para lo que se suele estilar en esta categoría, el técnico najerino está poniendo sobre el terreno de juego un equipo notablemente joven. Mención aparte del guardameta Raúl Heras y los defensas Madero y Sabando, que rebasan la treintena, ninguno de los que ha venido jugando superan las tres décadas. Tanto Adrián como De Val, que aún no han pisado el césped en los partidos de las eliminatorias disputadas, como tampoco lo ha hecho Tamayo, éste del grupo de los jóvenes, lo mismo que Calderón.

A lo que sí que sigue siendo fiel el técnico, a tenor de los onces que viene sacando en este 'play off', es a lo que siempre suela afirmar de que en el equipo no hay titulares ni suplentes. Así, jugadores como Orodea, que comenzó en el banquillo los dos encuentros contra el Mar Menor y el primero frente al Villarrobledo, salió de titular en la vuelta contar los de Albacete y su enorme lucha frente a un central de envergadura le valió volver a repetir el domingo contra la Peña Sport.

Otro tanto ha ocurrido con el lateral Madero, quien tras pasarse los tres primeros partidos de las eliminatorias sin salir al terreno de juego, le llegó su oportunidad en el de vuelta frente al Villarrobledo. Entre la baja de Nika por sanción y la de Quirino por enfermedad, saltó en el once inicial, algo que con esos dos jugadores recuperados, volvió a repetir contra los navarros.

Caso contrario es el de Lozano, otro de los más veteranos a sus 28 años, quien saltó al campo de principio en los tres primeros partidos del 'play off' y luego pasó a ser uno de los revulsivos del equipo que viene utilizando Martínez en los tres últimos encuentros, y con muy buena nota, por cierto.

Mención aparte merece otro de los jóvenes, Iván Rojo, que con sus 23 años está siendo el hombre clave en los últimos cuatro encuentros. Su racha comenzó en La Salera en la vuelta frente al Mar Menor, donde consiguió el gol que suponía deshacer el empate y pasar de ronda. A la semana siguiente, en La Mancha, él fue el que, tras entrar por Achi, marcó de falta en los últimos instantes. En la vuelta, fue también el artífice del empate que llevó a la prórroga y después a los penaltis, uno de los cuales marcó. Para rematar la faena, el domingo dio la asistencia a Javi Martínez para que lograse la igualada en La Salera, que permite ir a Tafalla con toda la fe del mundo.