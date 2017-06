Objetivo, no recibir ningún gol en La Salera

Nájera. Quedan dos últimos cartuchos de cara a conseguir el ascenso a Segunda B. En el partido de hoy en La Salera se utilizará el primero, habrá que ver si será de salva o si resultará efectivo. Tal vez una de las claves y así lo vienen reconociendo los propios jugadores y muchos aficionados, tras los noventa minutos en casa, puede ser muy importante no haber visto la portería blanquiazul perforada. El valor doble de los goles marcados fuera en caso de empate en la eliminatoria, tiene su enjundia.

Claro está que lo mejor, como dice siempre el entrenador najerino, Diego Martínez, es «salir a ganar siempre, sea en casa o fuera», aunque reconozca que «desde luego, en casa siempre nos sentimos más arropados y eso hay que hacerlo valer». Sea como fuere, no cabe ninguna duda de que el mejor antídoto contras los goles del rival es marcar más que él, y a ser posible, cuanta mayor diferencia mejor.

De cualquier manera y volviendo al principio, lo mejor que pueden hacer los najerinos es ser fieles a sí mismos, como lo han venido siendo a lo largo de toda la temporada y, sobre todo, en estas eliminatorias del 'play off' de ascenso, si exceptuamos en partido disputado en Villarrobledo, donde los blanquiazules, se podría decir, no dieron del todo la talla, aunque salvasen los muebles.

No sería de extrañar que el míster hiciese saltar al terreno de juego de principio el mismo equipo del último enfrentamiento ante los manchegos, aunque no deja de ser pura especulación, dado el hermetismo que acostumbra a mantener a la hora de señalar el once inicial. Claro está, que en ese equipo, con Raúl Heras en portería, volvería Nika al centro de la zaga tras su sanción, junto con Sabando, y muy probablemente Quirino sería de nuevo el lateral derecho en lugar de Madero, y Pablo seguiría ocupando el lado izquierdo.

En el centro del campo serían de la partida Emilio, Miguel y Javito, con Achi y Lozano en las alas y Javi Martínez en punta. Tampoco sería de extrañar que Achi comenzase el encuentro en el banquillo, para que Javi Martínez incidiese por la banda derecha y Orodea volviese a ser el punta, dado el gran encuentro que jugó frente a los manchegos.

El rival, que sólo tiene la baja del pivote Mario Ganuza, es muy probable que se presente con el mismo equipo que logró dejar en la cuneta al potente Castellón. Es decir, con Íñigo Calvo en la portería, Samuel Goñi e Ínigo de Frutos en los laterales, y Jonathan Apesteguía e Iván García en el centro de la defensa. Joseba Ibáñez o Héctor Urdiroz como pivote, con Toni, Xabi Calvo, Diego Lacruz y Fermín Uriz en la sala de máquinas, y el goleador Miguel Maeztu en punta. Según aseguran desde Navarra, el míster David Ruiz no es muy amigo de andar haciendo muchos cambios.

En Tafalla consideran que los jugadores de la Peña Sport deberán tener muy en cuenta que las dimensiones de La Salera son inferiores a las que ellos están acostumbrados, por lo que durante los entrenamientos de la semana ya han llevado a cabo trabajos para intentar adaptarse a tales circunstancias. Del mismo modo que han trabajado para evitar lo que les ha ocurrido en las dos primeras eliminatorias, en las que encajaron demasiados goles. De Las Palmas se trajeron dos y de Castellón cuatro.

En este sentido, el central Iván García reconocía que «tuvimos una sesión de vídeo en la que vimos todos los errores que cometimos en Castellón. Nos dimos cuenta todos de la importancia de corregirlos y lo subsanamos muy bien en el de vuelta. Aprendimos de esos errores y nos van a servir también para esta última eliminatoria».