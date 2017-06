Alerta rojilla en el Nuevo Vivero

logroño. El Calahorra se ganó con sobrados méritos una segunda oportunidad en este 'play off'. Un camino hacia Segunda B truncado en la primera eliminatoria, pero que los riojanos supieron redirigir para enfrentarse esta tarde a otra eliminatoria por el ascenso. Dará comienzo a las 18.30 horas en el Nuevo Vivero, un escenario de categoría superior frente a un rival que también cree merecer un puesto en la división de bronce del fútbol español. El Badajoz se presenta como un durísimo rival, pero para lograr la gloria hay que enfrentarse a los mayores retos y el Calahorra no tiene miedo a ello. La entidad del contendiente, el ambiente esperado en el feudo pacense y las temperaturas por encima de 40 grados que mantienen a Badajoz en alerta roja, son elementos que los riojanos tendrán que superar esta tarde.

El Calahorra ha vivido esta semana una nueva ilusión. La primera eliminatoria, con la decepción de caer con contundencia ante el Deportivo Aragón, parece muy lejana. Es la magia del 'play off', esa intensidad con la que se vive el momento más importante del año, en el que pocos partidos suponen tanto. La segunda ronda, ante el Laredo, mostró la verdadera medida del Calahorra, del campeón riojano, un equipo sin complejos, ambicioso y que muestra su mejor imagen con el balón en los pies. Fue una eliminatoria competida, con momentos mejores y peores, y que sin duda terminó por ser una valiosa experiencia que servirá al Calahorra en esta ronda final.

La actual está siendo la mejor actuación del Calahorra en un 'play off' desde su descenso a Tercera en el año 2004. Sin embargo, los rojillos no quieren quedarse ahí, sino que buscan dar un paso más para lograr el tercer ascenso en su historia. Argumentos tiene el Calahorra para plantar cara al Badajoz y salir victorioso de una lucha sólo para valientes. El conjunto de Eduardo Arévalo tiene el mejor antecedente en la pasada eliminatoria, que inició en Laredo con presión, intensidad y un gran trabajo grupal, claves que hoy serán también fundamentales. El Calahorra no está habituado a contemporizar o esperar dejando pasar los minutos, por lo que intentará discutir el balón al Badajoz y explotar sus argumentos, como la explosividad de sus hombres ofensivos, las llegadas desde la banda o la solidez defensiva.

El Calahorra recupera para el partido de hoy a una importante pieza en su equipo: Barace. El mediocentro acompañará a Raúl Almagro en la zona de creación y contención calagurritana, una parcela que hoy ganará una especial importancia. Otra novedad será la previsible inclusión de Marcos Martín en el centro de la defensa, sustituyendo al sancionado Chete. El resto del equipo será similar al que se enfrentó en los dos partidos al Laredo, aunque Fernando Rubio podría volver a entrar en el once por Toledo o Astudillo.

El Badajoz, por su parte, llega a esta eliminatoria en un fantástico momento de forma y rodeado de un ambiente en toda la ciudad que le empuja al ascenso. El cuadro pacense está firmando una notable actuación en el 'play off', primero eliminando al Bergantiños gallego y posteriormente al Antequera andaluz, continuando con su racha de final de liga desde febrero, cuando perdió su último encuentro. Una estadística similar a la que tenía el Laredo y que el Calahorra consiguió romper. El equipo de Juan Marrero es un bloque experimentado, que busca el ataque y la presión desde el inicio, con hombres muy peligrosos en ataque como Joaqui Flores, Gabri y José Manuel.

El Nuevo Vivero espera un fantástico ambiente con previsión de 8.000 espectadores. Sin embargo, el factor más preocupante para ambos equipos es el calor, con temperaturas rozando los 40 grados a la hora del partido. Una cifra que condicionará el encuentro y las fuerzas de todos los jugadores, algo que los entrenadores tendrán muy en cuenta. El Calahorra, pese a todo, espera lograr un buen resultado para acercarse aún más al ascenso.