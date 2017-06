Un viejo conocido blanquiazul

Con la llegada este domingo la Peña Sport a La Salera, volverá un viejo conocido del club y de la afición. Se trata del portero Roberto Cirauqui, que tras pasar por el River Ebro, en dos etapas distintas, y por el Alfaro, en Segunda B, recaló en el Náxara en enero del 2015, donde estuvo hasta final de temporada.

Cirauqui recordaba este viernes cómo fue su llegada a Nájera. «Me llamó Iñaqui Santibáñez, porque necesitaban un portero y casi me aseguraron que nos íbamos a meter en 'play off' con mi aportación, algo que a mí me hacía mucha ilusión porque nunca había disputado un 'play off'. Pero, en la penúltima jornada, no recuerdo bien si por un empate del Haro en Arnedo o por qué, nos quedamos fuera, y acabamos quintos».

Además de muy gratos recuerdos de su paso por el club blanquiazul y, por supuesto, «de los compañeros que tuve», con quien más relación mantiene es con el central Pablo Sabando, «al que ya conocía desde los tiempos de la selección riojana» y sobre todo, «porque da la casualidad de que los dos nacimos el mismo día y el mismo año, por lo que cada año nos llamamos para felicitarnos el cumpleaños».

El guardameta navarro dice que un día antes del sorteo había hablado con Sabando y le dijo que «no quería» que les tocase el Náxara, «porque cuando te has ido de un club con buenos recuerdos, siempre quieres lo mejor para ellos. Yo quería que subiesen ellos y nosotros, y eso no era posible si nos enfrentábamos. Después de saberse ya el cruce entre ambos, volvimos a hablar y él me dijo que nos prefería a nosotros porque, si no, les hubiera tocado ir a Málaga y era otro viaje largo que no deseaban». Cirauqui se sinceraba: «Te fastidia porque es un club en el que has estado a gusto, pero yo, si subimos, me voy a alegrar como el que más. Al fin y al cabo esto es deporte». Lo que no quita para que adelante que cuando se encuentre con sus excompañeros blanquiazules se dará «un abrazo con ellos».

"El mejor que le ha podido tocar"

En cuanto a lo futbolístico, afirma creer que son «el mejor equipo que le ha podido tocar al Náxara, y ellos el mejor que nos ha podido tocar a nosotros». «En cuanto a cercanía, lo primero, y en lo competitivo pienso que va a estar muy igualada la eliminatoria, que no va a haber una diferencia abismal entre ambos», recalcaba.

Según el guardameta de Funes, su equipo «está motivado y concentrado». «Hemos tenido una buena semana en todo el grupo y vamos a intentar sacar la eliminatoria», aseguraba. A él le gustaría jugar en La Salera, «como me gustaría poder jugar siempre», pero reconoce que «muchas veces no se puede», y asegura que «el entrenador sabe poner a la gente que es necesaria para cada partido».