Casi una liga marcando lejos de casa

El Calahorra cuenta las horas para que dé comienzo la eliminatoria final del 'play off' de ascenso a Segunda B. El equipo viajará hoy hasta tierras extremeñas para medirse mañana al Badajoz, un equipo con las máximas aspiraciones y ante el cual los de Eduardo Arévalo deberán ofrecer su mejor versión. El técnico riojano avisaba hace unos días de la importancia del partido de ida, que pueden llegar a condicionar mucho la eliminatoria, y en estos choques, la importancia de marcar gol como visitante es enorme. De ello el Calahorra sabe bastante, ya que en sólo un partido de esta temporada no ha marcado lejos de La Planilla y fue precisamente en la primera jornada de liga.

Durante muchas semanas, aquel primer encuentro del campeonato, en el mes de agosto, fue el único en el que los rojillos cayeron derrotados, ya que perdieron por 1-0 frente al Agoncillo, pero lo que sí sigue siendo es el último en el que no lograron perforar la portería rival como visitantes. El equipo avionero ha sido el único capaz de mantener ante ellos su puerta a cero en nada menos que diez meses, incluyendo el 'play off'. Desde entonces, el Calahorra ha marcado en todos sus partidos como visitante, mostrando una facilidad para encontrar la portería rival que será mañana necesaria en el Nuevo Vivero.

A lo largo del campeonato liguero el Calahorra consiguió 56 tantos como visitante, sólo cuatro por debajo de su cifra como local, marcando además bastantes goles en campos complicados como La Molineta (5) o Las Gaunas (3). En La Planilla logró más goleadas, pero fueron tres los encuentros ligueros en los que no lograron estrenar su marcador. Esta curiosa racha no es solamente cosa de la liga, ya que los dos partidos de 'play off' jugados como visitantes el Calahorra ha marcado. Primero, en aquella aciaga tarde en Zaragoza, en la que pese a caer goleado ante el Deportivo Aragón, el conjunto rojillo anotó por medio de Mario León. En la segunda eliminatoria, en Laredo, también fue el interior alfareño el encargado de hacer los dos goles riojanos en San Lorenzo. Un par de partidos más para continuar la tendencia.

Respeto desde Badajoz

Por otra parte, desde Badajoz se preparan para recibir al Calahorra con un gran ambiente que se espera en el Nuevo Vivero, en medio de una alerta roja por altas temperaturas. A lo largo de la semana los jugadores del Badajoz han analizado el partido y ofrecido sus impresiones del Calahorra, como el centrocampista Ruano: «Le tenemos mucho respeto al Calahorra. Es un equipo que ha sido primero de grupo y ha eliminado al Laredo».

Chechu, que perdió una ronda con el Badajoz CF ante el Haro hace tres años, apuntaba que el Calahorra «tiene unos números importantísimos y es un rival muy peligroso», avisando además de que para ellos «es el mejor momento de la temporada, sin duda». Con respecto al calor, el interior Herrera comentaba que «es una baza a favor» del Badajoz si logran poner ritmo al partido.