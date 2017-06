«Sabemos del potencial del Calahorra y deberemos estar al 300 por cien»

Juan Marrero asumió hace unos meses el mando de un Badajoz en crisis y no sólo lo llevó hasta el 'play off' sino que ha alcanzado la final en su camino hacia Segunda B. Ya ha logrado en tres ocasiones el ascenso, dos con el Extremadura y una con el Arroyo, y es el Calahorra el que debe hacerle tropezar en este intento.

Sin perder desde febrero y después de ganar dos eliminatorias, parece que su equipo llega en un buen momento.

Siempre que se pasan las rondas son buenos momentos, lo mismo le ocurre al Calahorra después de llegar a la final. Todos los equipos llegamos con bajas y con las fuerzas un poco justas pero al máximo en cuanto a estado de ánimo.

¿Cómo definiría a su equipo?

Tenemos una plantilla de gente muy competitiva, con varios ascensos y temporadas en Segunda B a sus espaldas. Es un vestuario magnífico, de gente humilde y trabajadora, algo que suele ayudar en un 'play off'. Nos gusta jugar con dos puntas aunque con variantes, buscando las llegadas por las bandas y el control del partido. Además, un factor a tener en cuenta es nuestra afición, muy numerosa y que siempre nos apoya, es un lujo. Este domingo responderá como lo ha hecho en las dos anteriores eliminatorias.

Llegó hace unos meses al banquillo del Badajoz, ¿en qué ha cambiado el equipo?

En cuanto a forma de jugar cada entrenador tiene un estilo, pero lo que encontré fue un bloqueo mental por parte de los jugadores, que fue lo primero a trabajar. A nivel competitivo, el equipo ha subido el nivel según se acercaba el final de liga y pasábamos las eliminatorias.

¿Qué referencias tiene del Calahorra?

Es un gran equipo con unos números extraordinarios que no se hacen porque sí, sino que muestran el trabajo que hay detrás. En la primera eliminatoria tuvo mala suerte de enfrentarse a un filial, equipos que suelen ser incontrolables, pero en el partido de vuelta dominó al Deportivo Aragón y demostró que es un buen equipo. Ahora llega con un punto más de ánimo tras ganar al Laredo. Cuenta con gente con mucha experiencia como Sito Castro y Toledo pero también con jóvenes de gran calidad como Mario León o Satrústegui. Sabemos del potencial del Calahorra y deberemos estar al 300 por cien para competir.

Eduardo Arévalo hablaba hace unos días de la importancia de la ida.

He vivido tres ascensos y la experiencia me dice que puede pasar de todo. El 'play off', y más en su ronda final, es imposible de controlar, los equipos ya no salen a especular y puede pasar cualquier cosa tanto en la ida como en la vuelta. Espero una eliminatoria muy competida.