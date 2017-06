Dos equipos para romper la maldición

Calahorra y Náxara encaran a partir de este fin de semana la oportunidad histórica para el fútbol riojano de lograr dos ascensos a Segunda División B, algo que nunca se ha conseguido. Rara es la temporada en la que un equipo logra subir a la categoría de bronce, por lo que tener más posibilidades habla del buen hacer de ambos equipos, que sueñan con dejar la Tercera en caso del Calahorra por tercera vez en su historia y en primera ocasión para el Náxara. Además, ambos equipos cuentan con la oportunidad de romper la maldición riojana, ya que nunca un club de nuestra región ha conseguido ascender en la tercera ronda.

Equipos en tercera ronda 2016: Haro, perdió ante el Caudal. 2015: SDL y Haro, que cayeron frente al Arenas y el Pontevedra respectivamente. 2014: Ningún equipo. 2013: Ningún equipo. 2012: Ascenso de la SDL en la eliminatoria de campeones. Los otros tres equipos no pasaron de la primera ronda. 2011: SDL, que perdió frente a la Gimástica Segoviana. 2010: Haro, eliminado por el Yeclano en penaltis. 2009: Ascenso del Varea como campeón. Ningún equipo llegó a la tercera eliminatoria.

El formato de la fase de ascenso a Segunda B cambió hace nueve años y desde la temporada 2008/2009 es necesario superar tres fases para subir, contando los campeones de cada grupo con la posibilidad de ascender superando sólo la primera eliminatoria o, en caso de perderla, reengancharse en la segunda ronda. Desde entonces, la Tercera riojana ha vivido dos ascensos, precisamente en el año en el que se estrenó ese formato, cuando subió el Varea ante el Cerro Reyes, y en el 2012, con el ascenso de la SD Logroñés frente a la Peña Sport, rival del Náxara este fin de semana. Los dos como campeones.

Dos éxitos en ocho años, parece una pobre cosecha, pese a que la sensación general, y así lo dice la experiencia, es que los equipos riojanos ofrecen cada vez una mejor imagen en el 'play off' y son más competitivos. El Náxara y el Calahorra están a un paso de hacer historia en una de las mejores fases de ascenso que se recuerdan. Solamente en una ocasión dos equipos riojanos habían llegado a la última ronda y fue precisamente hace un par de temporadas, en un 'play off' que el Náxara no disputó y en el que el Calahorra cayó en la primera ronda.

La experiencia del 2015 no invita al optimismo y es que en aquel año el Haro y la SD Logroñés se quedaron en la final de la fase de ascenso, derrotados de forma bastante solvente por el Pontevedra y el Arenas de Getxo, respectivamente. Jarreros y logroñeses llegaban además desde la tercera y la cuarta posición en la liga, las plazas más complejas para afrontar un 'play off'. El primero de aquella temporada, el Varea, no logró vencer en ninguna de sus dos eliminatorias, algo que ha ocurrido tradicionalmente a los campeones riojanos, que de no conseguir el ascenso, eran derrotados en la segunda ronda. Una tendencia que ha roto este año el Calahorra.

En otras temporadas ha sido solamente un equipo el que ha alcanzado la fase final, como el Haro en los años 2010 y 2016 o la SD Logroñés en el 2011. En las temporadas que el Varea y la SDL consiguieron el ascenso como campeones ningún equipo pasó a la tercera ronda. Otro dato a tener en cuenta como curiosidad es que en la campaña 2013/14 todos los equipos riojanos cayeron en la segunda ronda de la competición -Varea, Haro, Anguiano y Náxara-, mientras que en el año 2011 todos cedieron en la primera fase salvo la SDL, que ascendió. Nunca se ha dado por lo tanto la circunstancia de que los cuatro riojanos perdiesen en la primera ronda.

El Calahorra y el Náxara nunca habían llegado tan lejos, a un paso del ascenso a Segunda B. Un éxito que sería histórico para ambos clubes y también para la Tercera riojana, que confía en ellos para vivir una alegría por partida doble.