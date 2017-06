La Planilla espera al mejor Calahorra

Campo: La Planilla (19.00) Árbitro: Eduardo Calleja (C. Castilla y León) Entrenador: Eduardo Arévalo Entrenador: José Gómez Sito Castro Astudillo Roberto Cano Dani Josua Óscar Cano Chete Vinatea Txerra Toledo Satrústegui David Cristian Luis Gómez Santi Vélez Camino Almagro Mario León Joan Manu Toño

logroño. Laredo marcó el pasado domingo un nuevo horizonte para el Calahorra. La localidad cántabra fue el escenario del renacer de un equipo que parecía hundido después de la primera eliminatoria y al que muchos querían en el bombo. El Calahorra enseñó los dientes en San Lorenzo y logró un resultado que con los días ha mostrado su lado positivo, pese a que en caliente los rojillos lamentaron las ocasiones perdidas después de adelantarse dos veces en el marcador. La Planilla espera ver esta tarde a ese Calahorra que se mostró superior al Laredo para lograr el pase que le deje a las puertas del ascenso.

El partido de esta tarde a buen seguro que será bien diferente al de ida. Quizá menos impetuoso y con posesiones más largas. Lo que está claro es que el Calahorra no se esconderá, según han expresado en los últimos días los jugadores y el técnico, pese a que le vale el empate sin goles y a uno. En la ida, el empate a dos goles fue un resultado que cualquier equipo visitante hubiese firmado, pero las sensaciones fueron diferentes. El Calahorra jugó uno de los mejores encuentros del años, especialmente vista la entidad del rival, la importancia del partido y la situación en la que llegaban los rojillos. Dos errores, justo después de que Mario León anotase los goles riojanos, condenaron un partido que debió irse favorable al Calahorra.

El recurso para la retirada de la tarjeta a Mario León fue aceptado, por lo que será de la partida

El Laredo, pese a todo, aprovechó al máximo sus oportunidades y terminó también cerca de la victoria, demostrando porqué es un equipo que no pierde desde el mes de enero. Es veterano y competitivo y esta tarde tendrá sus oportunidades pese a entrar en el encuentro perdiendo la eliminatoria. Tampoco parece que el Laredo vaya a encarar el encuentro como el Calahorra hizo en Cantabria, sino que esperará su momento en La Planilla, que volverá a mostrar sus mejor imagen.

El Calahorra cuenta con las bajas conocidas. Finalmente, el recurso para la retirada de la tarjeta de Mario León, que cumpliría ciclo esta tarde, fue aceptado, por lo que el interior alfareño será de la partida. Ha sido el más destacado del Calahorra en los tres partidos del 'play off', anotando además todos sus goles, por lo que será de nuevo uno de los hombres clave para los rojillos. Sito Castro, que llegó tocado después de un golpe en el pecho en Laredo, no tendrá problemas para jugar, mientras que el mediocentro Barace no llegará a tiempo, pese a su rápida recuperación de la luxación de hombro sufrida en el encuentro de vuelta ante el Deportivo Aragón.

El Laredo, por su parte, no cuenta con bajas más allá de la del defensa Gonzalo, de larga duración, por lo que José Gómez podrá optar por diferentes opciones, tal y como hizo en la ida. Esta vez sí parece que Camino será titular, uno de los hombres más peligrosos de los cántabros en ataque, junto a Vinatea. En ellos recaerán las principales bazas de un Laredo que necesita la victoria pero que no se pondrá nervioso.

El encuentro de esta tarde será largo, después de lo visto en la ida, pese a la superioridad calagurritana, sería raro si se resolviese pronto. El Calahorra, sin embargo, cuenta con el resultado, la imagen reciente y la afición a favor. Un gol daría a los riojanos muchas opciones en el partido para lograr el ansiado pase a la final del 'play off'. El trabajo realizado merece que el Calahorra disfrute de su sueño un par de semanas más.