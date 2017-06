A un paso de una final única

Nájera. De nuevo, el Náxara se encuentra en esta temporada en un momento de enorme trascendencia. El campo de La Salera vivirá esta tarde una nueva final, y todos: directivos, técnicos, jugadores y afición, esperan que el resultado final vuelva a resultar favorecedor para los intereses blanquiazules, al igual que ocurriera hace quince días en su enfrentamiento contra el equipo murciano del Mar Menor. El empate logrado en el partido de ida (1-1) obliga a los manchegos a marcar en Nájera si quieren aspirar a la tercera ronda.

A lo largo de la semana, la plantilla que entrena Diego Martínez, se ha venido preparando para afrontar el choque en las mejores condiciones posibles. Todos, salvo Yécora y Matute por lesión, y Nika por la sanción de un partido al haber acumulado tres amonestaciones en el 'play off', están en disposición de saltar al campo de principio o a lo largo del partido, siempre que el entrenador así lo requiera. Todos, incluidos los que no pueden jugar, estarán esta tarde haciendo piña para lograr el objetivo ansiado, superar la eliminatoria.

Para ello, durante estos días atrás, incluida la tarde de ayer, los jugadores han venido atendiendo las instrucciones del míster, que les ha ido instruyendo, de manera especial, para evitar caer en errores. Ya se sabe, que en este tipo de eliminatorias, un fallo puede marcar el ser o no ser de un equipo. Siempre se puede admitir el perder porque el rival ha sido mejor, lo que no es de recibo es hacerlo por errores propios. No es un deshonra, pero se asimila peor.

En cuanto a quién ocupará el puesto de Nika en el centro de la zaga, esa es la gran incógnita, algo que en estos momentos sólo debe saber el entrenador. Se barajan varias posibilidades, desde colocar en dicho puesto a Madero, que ya ha jugado en esa misma demarcación a lo largo de la temporada, hasta situar a éste en el lateral derecho y poner en el centro a Quirino, un hombre muy físico que podría ayudar a Sabando en la vigilancia de cerca del delantero Calle. Tampoco sería descartable que fueron Pablo o Miguel quienes se situaran en el centro de la zaga. Dentro de unas horas saldremos todos de dudas.

El resto del equipo, a buen seguro que no sufre más variaciones que las que pudieran suponer el pasar a alguno de los que vienen jugando últimamente al eje de la defensa. En el centro del campo y la delantera, teniendo en cuenta que lo vienen haciendo bien, se antoja extraño que el entrenador pudiera realizar muchos cambios.

Por lo que se refiere al contrario. Los de Villarrobledo cuentan con dos bajas, la de centrocampista y goleador Pituli, que tampoco estuvo en el partido de ida, y la del defensa Juanvi. Por el contrario, recuperan al lateral internacional andorrano Adri, quien no pudo jugar en el campo manchego por sanción, y a Isma Rangel, que tras su lesión ya volvió el pasado domingo a la cancha, entrando en el minuto 71 del encuentro.

Tampoco parece le entrenador de los manchegos, Manolo Martínez, un hombre muy dado a realizar demasiadas variaciones en su once ideal, más allá de las obligadas por lesiones o sanciones, máxime cuando le viene dando buenos resultados desde hace meses.

En cuanto a las aficiones, mientras la local parece dispuesta a desbordar todas las cifras conocidas de asistencia hasta la fecha, la venta anticipada ha ido mejor que contra el Mar Menor; desde Villarrobledo llega un autobús de 40 plazas.