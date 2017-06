Recurso por Mario León

Mario León volvió a descubrirse el domingo como el jugador más en forma del Calahorra en este momento clave de la temporada con dos goles ante el Laredo que valieron finalmente un empate. Sin embargo, el interior riojano recibió en los primeros minutos del partido una tarjeta amarilla por simular un penalti que le impedirá jugar el partido de vuelta, ante lo que el Calahorra ha presentado un recurso con imágenes que muestran la acción para que se le retiré y pueda ser de la partida.

La acción sucedió en el minuto 18 de partido, en el que Mario León recibió junto a la esquina del área, recortó hacia dentro a Pablo García para encarar pero Toño, que llegaba por detrás y ponía el pie derribando a Mario. Al menos así lo interpretan los calagurritanos y las imágenes parecen darles la razón. Fue una acción rápida, un recorte eléctrico del jugador riojano que terminó en el suelo. El colegiado asturiano Luis José López, que seguía de cerca la jugada, interpretó sin embargo que Mario León se había tirado buscando el penalti y le mostró una tarjeta amarilla muy protestada por los calagurritanos.

Más allá de la importancia que pudo tener esa cartulina durante el partido, que fue prácticamente nula, la repercusión llegaba al partido de vuelta, ya que Mario León cumplía ciclo con esa tarjeta por lo que no podrá jugar este domingo en La Planilla. El Calahorra perdería así a uno de sus activos más importantes, por lo que el club ha interpuesto un recurso para que se le retire la tarjeta al entender que Mario León no simuló su caída. El club se mantiene a la espera de la respuesta pero mientras, Eduardo Arévalo deberá plantearse un nuevo cambio en su once por esta baja, que se sumaría a las de Losa, Barace y Eder.

Entradas a la venta

Por otra parte, el Calahorra ha puesto ya a la venta de forma anticipada entradas para el encuentro (domingo, 19.00 horas) al precio de 10 euros para los no socios en la tienda Hogar.es, hasta el sábado. Serán cinco euros más caras si se adquieren el mismo domingo en taquilla, mientras que el club ha decidido que la entrada al encuentro será gratis para sus socios, algo poco habitual en un 'play off'.