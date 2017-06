El Náxara quiere repetir

La segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda B ha comenzado como la primera padra el Náxara, con un empate a uno en su visita a tierras manchegas. Tal vez por ello muchos de sus aficionados, si no todos, estarán deseando que la historia se repita y que en el partido de vuelta en La Salera, esta vez frente a los albaceteños del Villarrobledo, los blanquiazules vuelvan a imponerse por un 2-1 ante su público. Claro que si se pudiera elegir, a buen seguro que querrán ese resultado, pero sin necesidad de tener que llegar a la prórroga.

Si leemos las crónicas de algunos medios albaceteños, la superioridad de los rojillos del Villarrobledo fue abismal, lo mismo que algunos cuestionan la veracidad de la falta que sirvió para que Rojo hiciese el empate definitivo. Así, en El Digital de Albacete señalan que «los de Villarrobledo fueron superiores desde el primer momento y se adelantaron en el marcador con un gol de Piojo. Sin embargo, en el minuto 89 y con el partido controlado llegó la acción más controvertida del partido, que dio vida a un Náxara que se llevó excesivo premio de Villarrobledo. Una falta, que trajo consigo mucha polémica por su señalización, sirvió a los visitantes para poner el definitivo 1-1 en el marcador por mediación de Rojo. Hasta ese momento el Villarrobledo se había mostrado muy superior, dominando el balón, entrado con peligro por bandas y generando ocasiones».

Por su parte, en La Tribuna de Albacete son, no sólo más parcos en su valoración, sino que se muestran un tanto pesimistas de cara al partido de vuelta en Nájera. «El CP Villarrobledo mereció mejor suerte frente a un Náxara al que superó durante casi todo el partido, pero un gol a balón parado en el suspiro final complica mucho la eliminatoria a los de Manolo Martínez».

La tarjeta amarilla al central Nika en tierras manchegas le puede suponer no jugar la vuelta

Los más contundentes a la hora de transmitir lo que ocurrió sobre el terreno de juego manchego son los de El Día digital, que afirman que «una falta inexistente, que acabó en el gol del Náxara a dos minutos del final, enturbió un partido casi sobresaliente de un CP Villarrobledo que mereció mejor suerte en la ida de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda B. 1-1 en el Virgen de la Caridad en un encuentro en el que el Villa pudo ganar con comodidad, pero en el que pagó muy caro un despiste defensivo. Ahora deberá ganar en tierras riojanas o marcar al menos dos goles y empatar».

De lo que no parece caber duda alguna es de que los albaceteños son un equipo más difícil que los murcianos del Mar Menor, y así lo juzgaba ayer el técnico najerino Diego Martínez. «No tiene nada que ver, aquellos eran un equipo más especulativo y estos son un equipo intenso, con mucha fuerza, y con mucha calidad técnica, lo que le hace un equipo complicado. Tienen dos laterales que se incorporan muy bien, dos extremos que vienen muy para adentro a jugar..., en general un buen equipo. Son todos profesionales, es un euqipo hecho para ascender y eso se nota».

De cualquier manera, el técnico blanquiazul considera que «lo más difícil ya está hecho», por lo que ahora lo que queda es «que en casa la gente no ayude con un plus para sacar la eliminatoria adelante», algo en lo que, a buen seguro, no será preciso insistir mucho, conocido el fervor de la hinchada naxarista.

Los del Náxara han regresado de tierras albaceteñas todos los jugadores en condiciones, «hubo algunos golpes, pero no hay ningún lesionado», señalaba el técnico, aunque lo que es posible es que la tarjeta amarilla con la que fue sancionado el central Nika, le pueda suponer el no ser de la partida en el encuentro de vuelta. «Qué le vamos a hacer, saldrá otro y ya está, al final esto es un equipo y toda la plantilla está para jugar», decía Martínez.

En ese sentido, los 22 jugadores con que cuenta el entrenador najerino están dando muestras de que todos están capacitados para salir a dar el máximo sobre el césped. El míster recordaba que en el primer encuentro de la primera eliminatoria, el delantero Orodea salió desde el banquillo y fue el que consiguió el tanto. En el partido de vuelta frente a los murcianos, Rojo también salió a sustituir a un compañero y fue el encargado de hacer el 2-1 que llevó al equipo a la siguiente fase.

En la matinal futbolística del pasado domingo en Villarrobledo, volvió a ser Rojo el que, tras entrar avanzado ya el partido, se ocupó de hacer el empate a un gol que abre las puertas a la esperanza para, a pesar de enfrentarse a un equipo más difícil, tener muchas opciones de solventar este nuevo obstáculo en la carrera hacia el ascenso.

¿Se repetirá la historia y el Náxara hará bueno el empate de la ida?