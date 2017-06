Luces y sombras en el balance defensivo

El Calahorra empieza a valorar fríamente el buen resultado logrado en Laredo, donde empató a dos goles con el equipo local. Un marcador favorable, pero que pudo ser mejor de no ser por un par de acciones en las que los rojillos permitieron al Laredo empatar sin tiempo apenas para celebrar los goles riojanos. Fue un partido que empezó a ganarse en el trabajo defensivo de todo el equipo, pero que también se dejó escapar en ese aspecto.

El Calahorra saltó al San Lorenzo mordiendo, y es que desde los primeros minutos se vio reflejado el trabajo de Eduardo Arévalo y cómo había planteado el partido. La presión era intensa en todo el campo, desde la salida de balón de los centrales, con marcajes férreos que obligaban al Laredo a abusar del balón largo. El equipo cántabro no podía jugar y el Calahorra sí lo hacía, ganando los balones divididos por la intensidad de todos sus hombres y su disposición táctica, con continuos apoyos y superioridades defensivas.

Uno de los méritos fue mantener ese ritmo durante gran parte del encuentro, así como lograr que todos sus futbolistas participasen del trabajo defensivo. Piezas fundamentales fueron Satrústegui y Toledo, que iniciaban la presión sobre los centrales en el juego en corto, apoyados por Astudillo y Mario León cuando el Laredo buscaba las bandas. El resto del equipo solventó en la mayoría de las ocasiones con nota cuando el rival conseguía superar esa primera línea de presión, anticipándose a los locales. Todo un trabajo basado además en el estudio del Laredo por parte de Eduardo Arévalo, que acertó con el plan de partido y sus jugadores respondieron.

El gran partido en líneas generales no mereció el empate final que llegó precisamente por dos errores defensivos puntuales, de esos ante los que se advierte que pueden costar el 'play off'. El primero, justo después de que Mario León abriese el marcador, en un centro fácil al área que Manu cabeceó libre de marca entre Marcos Martín y Joan. El otro gol cántabro, también en la siguiente jugada tras el segundo de Mario León, después de una falta en zona de peligro que Vinatea cabeceó anticipándose. Dos goles en contra más, y ya son 6 en el 'play off', después de haber encajado sólo 20 en liga. En esta ocasión, eso sí, no como en Zaragoza, los fallos fueron algo aislado.