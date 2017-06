logroño. En el 'play off' sólo los campeones cuentan con segundas oportunidades y para el Calahorra ha llegado ya la hora del todo o nada. El conjunto rojillo se levanta del fiasco de la primera ronda, en la que el Deportivo Aragón le mostró la cruda realidad del 'play off', y encara a partir de esta tarde una nueva ronda en Cantabria frente al Laredo, un conjunto experimentado y rocoso. El Calahorra tendrá que volver a mostrar su verdadera cara para regresar con un buen resultado.

2ª RONDA LAREDO CALAHORRA Campo: San Lorenzo (18.30) Árbitro: Luis José López (C. Asturiano) Entrenador: José Gómez Entrenador: Eduardo Arévalo David Toño Santi Vélez Cano Roberto Cano Luis Gómez Manu Óscar Dani Camino Vinatea Satrústegui Astudillo Toledo Mario León Rubio Almagro Sito Castro Chete Txerra Joan Cristian

Dentro de la dureza del golpe que supuso la ida de la primera eliminatoria en La Romareda, la parte positiva es que el Calahorra ha tenido más tiempo para asimilar la derrota ante el Deportivo Aragón, aunque nunca perdió la esperanza de darle la vuelta en La Planilla. No lo consiguieron finalmente los rojillos, pero sí vieron el camino el pasado domingo, en el que realmente compitieron con el filial maño, llevaron la iniciativa y generaron oportunidades. Es la referencia válida y de la que deben tomar nota frente al Laredo.

La primera eliminatoria dejó un par de bajas sensibles y que obligarán a Eduardo Arévalo a introducir esta tarde alguna novedad en su once. Barace e Israel Losa, dos jugadores de la medular, aunque el segundo también participa en la mediapunta, se lesionaron el domingo y no podrán ser de la partida en la eliminatoria. Barace había sido un fijo en las alineaciones calagurritanas, formando junto a Almagro la pareja de pivotes, y anotando además 17 goles, siendo el máximo goleador, junto a Rubio y Satrústegui. Su posición podría ser ocupada precisamente por Fernando Rubio, que caería a la medular, dejando la mediapunta a Iñaki Toledo. La otra opción que baraja Eduardo Arévalo es la de introducir junto a Almagro a Josua, un futbolista que llegó en el mercado invernal y que no ha tenido aún demasiadas oportunidades. Podría ser la suya.

El Calahorra recupera definitivamente a Satrústegui, que no jugó en la primera ronda

El Laredo no conoce la derrota en los 17 últimos partidos, desde el mes de enero

Entre las buenas noticias para el Calahorra está que Chete podrá ser de la partida, después de ser duda por un sobreestiramiento sufrido el pasado domingo. El viernes entrenó con el equipo y podría acompañar esta tarde a Cristian en el centro de la zaga rojilla. También recupera definitivamente el Calahorra a Álex Satrústegui, que no disputó ni un minuto ante el Deportivo Aragón, pese a que estuvo convocado en el partido de vuelta. El delantero es otro de los hombres clave en el Calahorra de cara a aprovechar esas oportunidades, que a buen seguro no serán demasiadas debido a la dureza del rival. Tendrán que aprovecharlas los riojanos. El resto del once del Calahorra sería el clásico, con Astudillo pudiendo entrar de nuevo en el interior derecho.

El conjunto rojillo deberá mostrar su imagen competitiva para tratar al menos de que la eliminatoria se decida en la vuelta, en La Planilla. Será complicado, ya que su rival es a todas luces un equipo serio y experimentado. El Laredo, campeón cántabro en las dos anteriores temporadas, terminó ésta en tercera posición, pero siguiendo una trayectoria claramente ascendente. No conoce la derrota en los últimos 17 partidos, desde enero. Su pase a la segunda ronda, frente al Utebo, fue con suspense, logrado en los minutos de descuento, algo que puede suponer una inyección extra de moral.

El Laredo es un bloque bien conjuntado, sólido y con potencial en la parcela ofensiva. Una importante piedra en el camino para un Calahorra que busca reivindicarse esta tarde, dar lo mejor de sí mismo para recuperar finalmente la ilusión y poner rumbo, en esta nueva oportunidad, a Segunda B.