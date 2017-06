«Creo que tenemos una plantilla muy buena y jugamos sin presión»

El najerino Iván Rojo, fue el autor del gol que el pasado sábado dio el pase a la siguiente ronda al Náxara en La Salera. Explica que, cuando ejecutó la falta que supuso el gol que deshacía el empate, no se lo esperaba: «En cuanto toqué pensé que se me había ido un poco larga, luego vi que botó y que se metía dentro y, ya no me acuerdo de nada más».

Sin embargo, asegura que no fue tanta casualidad, y aunque reconoce que «desde esa distancia está claro que no era fácil y no pensé que pudiera meter gol», advierte de que «es una forma de tirar las faltas que llevamos haciendo toda la temporada», y que, «justamente el día anterior, que dedicamos el entrenamiento al balón parado, lo estuvimos ensayando. Diego siempre nos ha insistido que en estos casos, hay que procurar que el balón vaya dirigido a la portería, entre los tres palos, porque en el caso de que nadie la toque, se puede ir dentro, y mira, así fue».

Iván Rojo comenzó a jugar al fútbol en el colegio San Fernando najerino, pasó por las categorías Alevín y Cadete en el Náxara, estuvo un mes en esta última categoría en el Dépor, «de donde me volví porque era muy pequeño y no estaba a gusto tan lejos de casa» . Permaneció tres años en el juvenil de Osasuna y regresó a casa para jugar de blanquiazul en Tercera, con tan mala suerte que «sólo pude disputar 10 minutos en el último partido de liga, porque en pretemporada me rompí el ligamento cruzado».

Ahora, en su quinta temporada, se muestra satisfecho, a pesar de que «este año no estoy jugando tanto como quisiera», aunque reconoce que la razón reside «en que, en realidad tenemos un equipazo», por lo que considera que «para mí, estar aquí es un premio, jugar en el equipo de mi ciudad, en Tercera... es una gran satisfacción».