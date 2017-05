La SDL triunfa en el día clave

Era el día clave. Varea y SD Logroñés, cara a cara. Último partido de la temporada en el grupo riojano de Tercera y los dos equipos llegaban a él empatados a puntos. Ambos sabían que el vencedor se aseguraba la presencia en el 'play off' de ascenso a Segunda B y finalmente, fueron los blanquirrojos los que consiguieron ese ansiado triunfo, colándose así en la pelea por subir y dejando fuera de ella a sus rivales, que terminan la campaña sextos.

la ficha 0 VAREA Andrés, Antón, Martín, Pini, Malón, Madalin (Javi Torres, m. 46), Arnedo, Efrén (Pitu, m. 60), Esaúl (Rocha, m. 76), Chimbo y Rubén Pérez.

2 SD LOGROÑÉS Jordan, Diego Jiménez, Ledo, Javi Herreros, Laencina, Moisés, Niño (Alberto Gil, m. 62), Dani Suárez, Herce (Navajas, m. 83), Chuchi (Míchel, m. 62) y Rubén Peña. goles 0-1, m. 3, Chuchi; 0-2, m. 76, Laencina, de penalti. árbitro Óscar Marín, ayudado por Domínguez y Moro. Por parte del Varea vieron amarilla Madalin, Rubén Pérez, Martín y Rocha. Por parte de la SDL fue amonestado Navajas y expulsado Benji (en el banquillo, m. 75).

En principio, se esperaban unos primeros minutos de tanteo, ya que un gol en contra podía resultar un lastre demasiado pesado para cualquiera de los contendientes. Sin embargo, nada más empezar una jugada rompió los esquemas para el bien del bloque de David Ochoa y desgracia de los de Blas Terroba. Minuto 3. Rubén Peña engancha un balón en el centro del campo e inicia una arrancada con la que deja atrás a numerosos rivales. Dani Suárez da continuidad a la jugada y el esférico acaba hallando a Chuchi en el costado izquierdo. Mano a mano con Pinillos y el atacante define a la perfección. 0-1. Mazazo para los locales y el inicio de un guión perfecto para los visitantes.

Con el marcador a favor, a los blanquirrojos no les importó que el Varea tuviera el mando del partido en cuanto a posesión. La iniciativa fue local, pero eso no se tradujo en demasiadas oportunidades. Sí que en los minutos siguientes al tanto, los de Terroba generaron apuros a sus rivales merced a un disparo de Rubén Pérez (tras un espectacular control) que se marchó fuera y a un tiro lejano de Madalin que repelió Jordan. Pero ahí se acabó prácticamente el bagaje ofensivo local, ya que todos sus ataques (la mayoría por la derecha) se perdieron sin remates. En el área contraria, mientras, Chuchi a punto estuvo de aprovechar un saque de banda para hacer el segundo, pero el balón no entró.

Chuchi abrió el marcador en el minuto 3 y Laencina, de penalti, sentenció en la segunda mitad

En la segunda parte, el partido cambió muy poco de inicio, aunque parecía que con el paso de los minutos el Varea iba ganando en profundidad gracias, sobre todo, a las apariciones entre líneas de Chimbo. Aun así, Jordan siguió sin intervenir y daba la sensación de que, con la defensa tan adelantada, los locales podían tener algún problema con la velocidad de sus rivales en el contragolpe. Y así sucedió. Tras una jugada en la que los arlequinados pidieron una mano de Diego Jiménez , los blanquirrojos generaron un perfecto contragolpe. Alberto Gil encontró a Rubén Peña y el delantero inició una nueva cabalgada con la que se plantó delante de Andrés. Martín le derribó y el colegiado señaló el claro penalti, mostrando amarilla al central. Laencina lo transformó.

Tras el gol, el partido pudo quedar totalmente sentenciado con un remate de Moisés al larguero o se pudo abrir con dos llegadas locales sin premio. Así, la SDL no sufrió al final y certificó su clasificación, mientras que el Varea da por concluida la campaña. Los blanquirrojos fueron mejores en el día clave.