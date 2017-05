El Anguiano se apunta al 'play off' con suma contundencia

Por fin. La afición de Anguiano, que ayer acudió en masa a arropar a su equipo para que lograra la clasificación para el 'play off' de ascenso a Segunda B, puede respirar tranquila. Su equipo estará hoy en el bombo en la Federación Española de Fútbol, para conocer cuál será su primer rival.

LA FICHA 7 ANGUIANO Kevin, Félix, Gerardo, Iván Agustín (Escribano, m. 50), Miguel (Chocarro, m. 72), Íñigo, Nacho Elías, Moha (Jorge, m. 66), Pavía, Fede y Sotés.

0 ALFARO Alberto, Carraco, Reinares, Guti (Murillo, m. 71), Sastre, Lancis (González, m. 46), Pirri, Matute, Arturo, Carmelo Sota y Rodrigo (Sanz, m. 60). GOLES 1-0, m. 26. Gerardo (p.). 2-0, m. 29. Fede. 3-0, m. 35. Nacho Elías. 4-0, m. 47. Sotés. 5-0, m. 67. Sotés. 6-0, m. 73. Fede. 7-0, m. 75. Nacho Elías. ÁRBITRO Rodrigo Sánchez, con Larhlid y Rodríguez. Amonestó a Miguel, Lancis y Rodrigo.

El comienzo del encuentro disputado ayer en Isla no fue bueno para los locales. Los alfareños se defendían con mucha intensidad y hasta con orden, como un auténtico bloque que basculaba de un lado para otro del terreno de juego y cerraba cualquier posibilidad de crear peligro para los azul marino.

Así las cosas, hasta que el árbitro señaló el penalti en el minuto 26, sólo se habían producido tres llegadas con cierto peligro. La primera protagonizada por Pavía, que centró para que Moha no llegase por poco a rematar, y las otras dos con Carmelo Sota como generador y Arturo. No llegó a su centro por poco en el primero y disparó alto en el segundo. Pero la pena máxima decretada por un derribo de Lancis a Moha, de esos que no se pitan con frecuencia, sirvió para que Gerardo abriese la lata.

A partir de ahí todo resultó mucho más sencillo para los hombres de Raúl Llona. No es que su rival bajase los brazos, pero sí que dieron la impresión de sentir que la obtención de un resultado positivo era imposible. Por el contrario, los serranos tuvieron el santo de cara y en menos de diez minutos pusieron un 3-0 que parecía sentenciar el partido. La efectividad que les había faltado en otros encuentros, ayer llegaba puntual.

Los pupilos de Óscar Arpón trataban de sacudirse el dominio azul, y en los últimos minutos de la primera mitad tuvieron tres ocasiones. Dos de ellas en saques de faltas cerca de la frontal del área, que ejecutadas por Damián, el meta Kevin se ocupó de abortar, no sin dificultades. La tercera fue cuando Javi Rodrigo, en la boca de gol, no llegó por muy poco a un balón centrado.

Tras el descanso, por si alguien tenía dudas, llegó el cuarto tanto, obra de Sotés. Sacó una falta directa pegada a la banda a la izquierda del meta Alberto y le superó por arriba en una parábola perfecta. Muchos de los aficionados locales no se lo podían creer.

A partir de ahí comenzaron los cambios en el equipo local, pero los serranos continuaban su asedio sin locuras contra la portería alfareña. Con los visitantes, ahora sí, un tanto desbordados, las jugadas de ataque de los de Anguiano se convertían en ocasiones de gol casi constantemente. Las segundas jugadas siempre les favorecían, generalmente por malos despejes de los blanquillos, y en los últimos 25 minutos fueron cayendo los goles hasta llegar al séptimo.

Pero pudieron ser algunos más, ya que la segunda mitad fue un monólogo local. Hasta tal punto que la afición casi dejó de animar, se limitó a aplaudir y jalear los tantos. Al final, intercambio de ovaciones entre afición y equipo. El Anguiano vuelve a disfrutar de la pasión que supone jugar una fase de ascenso a Segunda B.