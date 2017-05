El ejemplo de la primera vuelta

Las posibilidades son múltiples entre ese grupo de cinco que se jugará los deseados puestos de 'play off', pero dentro de ellas la única que cuenta con un precedente al que mirar es la de la última jornada de la primera vuelta del campeonato. A ella llegaban los equipos también igualados aunque mucho menos que lo que están ahora, y el único que perdió fue el Anguiano en su visita a Alfaro. El Náxara y el Haro ganaron al Casalarreina y al La Calzada respectivamente, mientras que la SD Logroñés y el Varea empataron en Las Gaunas. Con esos mismos resultados, el que quedaría fuera del 'play off' al no sumar puntos sería el Anguiano, dejando a la SDL y el Varea empatados por la cuarta plaza, siendo esta para los primeros, ya que cuentan con mejor 'goal average' general. Náxara y Haro también tendrían la plaza.