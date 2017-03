Con el liderato en juego en Las Gaunas

La pelea por las primeras posiciones del grupo riojano de Tercera División está marcada por la igualdad. Sin embargo, y si se echa un vistazo a la tabla clasificatoria, parece que dos conjuntos destacan sobre el resto. Esos son el Calahorra y la Sociedad Deportiva Logroñés, que esta tarde (17.00 horas) se enfrentan en Las Gaunas en un duelo que se antoja decisivo para decidir qué equipo acaba la temporada encaramado al liderato.

Aunque el resultado no será definitivo para el devenir del grupo (tras esta jornada quedarán todavía siete más para acabar el curso) sí que dejará un claro favorito para ganar la liga. No en vano, ambos bloques llegan a esta cita empatados a 76 puntos, con cuatro de ventaja sobre el Varea, su perseguidor más cercano. De esta manera, el que logre ganar se reservará la opción de pinchar en alguno de sus encuentros restantes, ya que meterá una distancia de tres puntos con su oponente de hoy y tendrá, además, la diferencia de goles particular a su favor, puesto que el partido de la primera vuelta acabó en tablas. Si empatan, el Calahorra seguirá líder por tener (por ahora) una mejor diferencia de goles general y los equipos que siguen a los riojabajeños y a los logroñeses en la tabla aumentarán notablemente sus opciones de alcanzar la primera posición.

A la trascendencia del encuentro, además, hay que sumar un escenario casi inmejorable (Las Gaunas) y un ambiente excelente, con aficionados tanto blanquirrojos como rojillos en las gradas. Ingredientes que unidos crean uno de los partidos más atractivos (si no el que más) de la temporada en la Tercera División riojana.

Mirando a Las Gaunas

Con la mirada puesta en lo que suceda en Las Gaunas afrontarán sus encuentros de hoy los otros equipos involucrados en la pugna por las primeras posiciones. Al Varea, por ejemplo, le espera una salida complicada, ya que el Arnedo, su rival, está en su mejor momento de la campaña al sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una dinámica positiva que le ha permitido huir de las últimas posiciones, en las que sí que está metido el Rapid, colista, y oponente del Náxara esta tarde.

Los de Diego Martínez son quintos a dos puntos del Haro, que guarda como un tesoro un cuarto puesto que hoy defenderá ante el Vianés. Los navarros se mantienen en una más que aceptable décima plaza y buscarán redimirse del severo varapalo sufrido el pasado fin de semana ante el Anguiano. A los serranos, por su parte, les toca jugar en casa, donde esperan la llegada del Agoncillo, noveno clasificado. No pueden confiarse los pupilos de Raúl Llona.

El último conjunto involucrado en esa igualada pugna por jugar las eliminatorias por el ascenso a Segunda División B es el Alfaro. A pesar de encontrarse algo descolgados (a seis puntos de la cuarta plaza) los de Óscar Arpón no pierden la ilusión de alcanzar el éxito y, para seguir alimentando esas esperanzas, buscarán sumar una nueva victoria a su casillero en su enfrentamiento con el River Ebro.