logroño. La temporada regular del grupo riojano de Tercera División alcanza su recta final y, de hecho, hoy se disputan dos enfrentamientos adelantados de la trigésima jornada. Son los que miden a la UD Logroñés Promesas y a la SD Logroñés en el Mundial'82, y al Casalarreina y al Alfaro en El Soto.

En el duelo entre equipos blanquirrojos, el bloque de Chechu Martínez intentará mantener su buena dinámica de resultados y, al menos, continuar así empatado a puntos con el Calahorra, líder actual de la tabla y siguiente rival de los logroñeses en una cita que se antoja crucial para el futuro del grupo en su parte alta.

Los de Javier Pineda, por su parte, no llegan al encuentro en su mejor momento del curso. Si no se tiene en cuenta el partido aplazado del pasado fin de semana ante el San Marcial, el filial de la UDL sólo ha conseguido la victoria en uno de sus últimos seis compromisos. Sin embargo, los de Pineda ya demostraron en la primera mitad de la competición su capacidad para arañar puntos ante los bloques punteros, sumando incluso un empate de su visita a Las Gaunas.

En el otro partido del día, el Alfaro se ve las caras con el Casalarreina en El Soto

En la otra cita de hoy, el Alfaro está obligado a ganar. Actualmente, los de Óscar Arpón ven la zona de 'play off' de ascenso a seis puntos de distancia y no pueden fallar si quieren seguir pujando por esas posiciones en el tramo final de la competición. Su victoria del pasado fin de semana ante el Náxara otorgó a los alfareños moral después de no haber conseguido sacar adelante sus dos encuentros anteriores en La Molineta y esta tarde tratarán de dar continuidad a ese triunfo con un resultado positivo en Casalarreina.

El equipo de Adrián Ruiz, mientras, mantiene una ventaja de ocho puntos con respecto a los puestos de descenso, pero necesita dejar atrás su mala dinámica actual, ya que no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos siete encuentros. Una racha a la que buscará poner fin ante un complicado rival.