Leo vuelve a convertirse en el último recurso del Haro

El Haro jugó ayer con fuego y a punto estuvo de quemarse. La llama la puso el Casalarreina, un equipo que acumula ya siete partidos sin ganar pero que ayer mereció más que una derrota sufrida en los últimos minutos. Los del municipio vecino a Haro plantearon un partido serio y ordenado, quizá no demasiado ambicioso pero suficiente para plantear problemas a los locales, que no pudieron imponerse hasta el final, de nuevo, 'in extremis'.

LA FICHA 3 HARO Pérez, Adriano, Mikel (Camino, m. 68), Txejo, Óscar, Arpón, Urkiza (Joseba, m. 68), Julen, Txutxi, Josebita (Aimar, m. 62) y Leo.

1 CASALARREINA Javi, Rubén, Otto, Pani, Rodri (Erick, m. 90), Yarón, Kevin (Marcos, m. 65), Cristian (Pita, m. 55), Chacho, Stéfano y Baztán. GOLES 0-1, m. 69, Baztán; 1-1, m. 76, Joseba; 2-1, m. 87, Leo; y 3-1, m. 94, Txutxi. ÁRBITRO Juan Francisco Morato, con Óscar Lázaro e Izaskun Muñoz como asistentes, amonestó a los jugadores locales Mikel, Leo, Txutxi, Arpón, Óscar, Pérez y Adriano y a los visitantes Baztán, Adrián y Rodri, además de expulsar al entrenador de porteros del Haro, Javi Ríos. INCIDENCIAS Alrededor de 400 espectadores en el estadio El Mazo de Haro, con presencia de aficionados del Casalarreina. El Club Haro Deportivo dedicó el partido a Paula Bezares, una joven riojalteña enferma de leucemia, y destinará parte de la recaudación obtenida en la taquilla a la Fundación Josep Carreras. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria del fallecido directivo del CD San Marcial, Isidoro Pastor.

El encuentro comenzó con un mal augurio para los visitantes. Y es que un despeje de un defensor del Casalarreina acabó estrellado en el larguero en el primer minuto de juego. Después, y durante toda la primera parte, el Haro ejerció un dominio absoluto del juego. Los blanquinegros disputaron casi toda la primera mitad en el campo del rival, pero este estuvo bien posicionado, ejerció bien la presión y apenas le permitió pisar el área. Y no hubo apenas ocasiones de peligro.

A los 5 minutos de juego, Baztán disparó lejos y débil antes de perder el balón y sin inquietar al portero local Pérez. Después, en el minuto 12, Josebita peinó un balón centrado desde la banda izquierda por Óscar y que atrapó el guardameta visitante Javi sin moverse de su posición. En el 29, el propio Javi quiso poner el balón en juego tras atrapar un balón, estrelló este en la espalda de Leo y a punto estuvo el rebote de colarse en su portería, pero logró reaccionar rápido. Los primeros 45 minutos concluyeron con un disparo de Óscar desde el pico del área izquierdo que el portero del Casalarreina despejó a córner.

La segunda parte del encuentro vivió distintas fases. En principio, el Casalarreina pareció incluso dominar el juego. Hasta se adelantó en el marcador y por momentos parecía haber noqueado al Haro. Después, el equipo jarrero reaccionó, empató, logró el gol de la victoria a tres minutos del final e incluso maquilló el marcador con otro tanto más en el tiempo añadido. Pero, durante ese espacio de tiempo, el árbitro Juan Francisco Morato fue el protagonista, disgustando a los dos equipos con sus decisiones: manos de jugadores que no se pitaban, faltas decretadas con criterio dispar y una lluvia de tarjetas amarillas, hasta diez, que desquiciaron a los banquillos. El partido se le fue de las manos al colegiado ya que, al margen de algún conato de rifirrafe y algún empujón propio de la intensidad del juego, no hubo ni una sola mala patada en todo el encuentro.

Hasta el minuto 76, el Haro sólo intentó marcar por medio de disparos lejanos de Urkiza y Óscar. Los blanquinegros continuaban sin pisar el área rival. En el 62, el entrenador local, Rubén López, realizó un doble cambio: quitó a Urkiza y Josebita e introdujo a Joseba por Aimar. Siete minutos después Camino sustituyó a Mikel y en su primera jugada llegó tarde a un balón y arrolló a Baztán. El resultado: Pita centró al área en el 69 y Baztán remató a puerta adelantando al Casalarreina con el sorprendente 0-1.

Pero, cuando el pez chico parecía comerse al grande, apenas siete minutos después, llegó el empate. Tras un disparo al palo de Leo, Aimar aprovechó el rechace para asistir a Joseba y este remató a puerta. Leo fue, una vez más, quien logró en gol de la victoria, el 2-1 en el 87, recogiendo otra asistencia de Aimar. Txutxi, ya en el tiempo añadido, hizo el 3-1.