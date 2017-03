Valiosa victoria del Arnedo sobre el Vianés que le aleja del descenso

Valioso triunfo del Arnedo que le aleja de la zona más caliente de la clasificación en una jornada en la que los jugadores locales saltaron al terreno de juego con camisetas blancas con las que transmitían ánimo y todo su apoyo a su compañero Héctor Abad, que la pasada jornada sufrió un fuerte choque, por el que tuvo que ser hospitalizado, en el partido frente al River Ebro.

la ficha 2 ARNEDO Pablo, Marti, Tomé, Manu Rubio, Pitu, Artillero, Abderra, Arturo, Trincado (Cristian min. 87), Borja (Sergio min. 85) e Iván (Jaime min. 90).

0 VIANÉS Picote, Cadarso (Carlos min. 75), Montero (Marcos min. 69), Chasco, Vargas, Guillermo, Torres (Sergio min. 61), Cañas, Yerai, Javi Sanz, Castillo. GOLES 1-0 min. 58: Trincado; 2-0 min. 90: Cristian. ÁRBITRO David Moreno. Auxiliado por Danut Nadalcan y Rubén Oyón.Mostró tarjeta amarilla por el Arnedo a Marti; y por el Vianés a Montero.

Arnedo y Vianés disputaron un duelo muy igualado, con ocasiones para los dos equipos, pero que finalmente se desequilibró hacia el lado local.

Fueron los arnedanos los que marcaron el ritmo del partido en los primeros compases y desde el minuto uno buscaron el gol. La primera ocasión estuvo en las botas de Iván que, tras controlar un pase de Abderra, no estuvo muy fino en el disparo. Minutos después, la ocasión llegaba del propio Abderra que mandó fuera el esférico por muy poco.

Poco a poco el Vianés se fue sacudiendo la presión local y comenzó a llegar con más peligro a la meta arnedana, disponiendo también de sus ocasiones para inaugurar el marcador. Javi Sanz mandó el balón al palo y Cañas pudo haber marcado, pero su disparo se marchó fuera por encima del larguero.

El paso por vestuarios hizo que el Vianés diera un paso adelante y estirara sus líneas, situación que el Arnedo aprovechó para jugar a la contra. No hubo que esperar mucho para que la afición arnedana cantara el primer gol, que Trincado anotó con un disparo cruzado donde Picote no pudo llegar. Esta ventaja aportó calma al Arnedo, que afrontó la fase final con mayor comodidad, mientras los visitantes se volcaban en el área rival intentando empatar. No estuvieron muy acertados de cara a puerta, y cuando el partido estaba a punto de concluir, apareció Cristian, recién entrado al terreno de juego, para hacer el 2-0 definitivo.

Importante triunfo que aleja al Arnedo de la zona de descenso y le da tranquilidad de cara a los próximos encuentro ligueros.