Rubio pone rumbo al liderato

Los goles devolvieron al Calahorra al liderato en la tarde de ayer. En una lucha con la SDL que a falta de duelo directo se decide por la diferencia entre los tantos a favor y en contra, los calagurritanos aprovecharon su visita al colista del grupo para recuperar esa primera posición que perdieron hace tres semanas. No tuvo demasiada historia el partido, como era de esperar, con una goleada que lideró Fernando Rubio, el máximo realizador del conjunto rojillo, que abrió pronto el marcador para que no existiese ningún tipo de dudas sobre el devenir de un partido en el que el Rapid poco pudo decir, aunque no perdió el conjunto local en ningún momento la seriedad.

LA FICHA 0 RAPID Rodrigo, Ángel, Alesanco, Popi, Santamaría (Piru, m. 55), Pirri, Emilio, Sergio Rodríguez (Santos, m. 60), Nicolás (Edu León, m. 69), Óscar y Chuchi.

5 CALAHORRA Gonzalo, Sito Castro, Chete, Marcos Martín, Cristian, Almagro, Barace (Josua, m. 73), Astudillo (Marcos Fernández, m. 69), Fernando Rubio, Israel Losa y Joseba (Alex Satrústegui, m. 69). GOLES 0-1, m. 7. Fernando Rubio; 0-2, m. 35. Fernando Rubio; 0-3, m. 64. Fernando Rubio; 0-4, m. 65. Barace; 0-5, m. 87. Josua. ÁRBITRO Óscar Marín, asistido por Ángel David Domínguez y Cristian Pérez. Amonestó a Pirri y Óscar del Rapid y a Astudillo del Calahorra. INCIDENCIAS Cerca de doscientos espectadores en El Rozo.

Llegó el primer gol tras una jugada de ataque murillense y que aprovechó el Calahorra para robar y contragolpear en un visto y no visto. En el minuto 7, Israel Losa cruzó el campo hasta llegar a la zona de peligro, donde abrió a Joseba para que el delantero, tirado a la banda izquierda, pusiese un centro raso al área que Fernando Rubio anotó a placer. El primero de la cuenta calagurritana y de la particular del mediapunta.

El Calahorra disipaba dudas bien pronto, haciéndose además con el dominio del partido aunque sin lograr un juego demasiado fluido ni arrollador, resistiendo el Rapid con empeño. Los murillenses aguantaban, pero apenas llegaban a posiciones de peligro, a diferencia de un Calahorra que logró, después de varias ocasiones, aumentar su ventaja en una llegada de Astudillo, que generó muchos problemas a los locales por la banda derecha y que sirvió un pase atrás desde la línea de fondo que Fernando Rubio aprovechó para perfilarse y ajustar. Llegaba el segundo.

No había sido una primera mitad demasiado brillante por parte de los visitantes, pero era suficiente. Aumentaron algo más el ritmo en el segundo tiempo, quizá en parte porque los minutos empezaron a pesar en las piernas de los jugadores del Rapid. Los segundos cuarenta y cinco minutos fueron prácticamente un monólogo calagurritano, especialmente en la recta final, con el marcador totalmente decidido. Pronto llegó tras el descanso el tercer gol, de nuevo obra de Rubio, esta vez de cabeza, después de una asistencia de Astudillo. Conseguía el Calahorra rédito por las bandas y el cuarto llegó de forma similar, un minuto después del tercer gol, en el 65. Fernando Rubio cerró en el triplete su cuenta particular y fue Barace el encargado de anotar el siguiente gol al remachar una dejada de cabeza de Israel Losa.

El Rapid tuvo entonces unos cuantos minutos de réplica, en los que estuvo cerca de estrenar su tanteador, especialmente en una jugada con varios remates en el área, el último de Piru, que acabó sacando la zaga visitante bajo palos. Fue un espejismo, ya que el Calahorra, que volvió a ganar chispa con los cambios, encaró los minutos finales con el balón en sus pies en todo momento. Josua, empujando tras un rechace de Rodrigo, se encargó de establecer el 0-5 definitivo en el minuto 87. El Calahorra no se había complicado en Murillo, cumpliendo ante un rival digno con autoridad para comandar de nuevo la clasificación de Tercera.