El triunfo del mínimo esfuerzo

La Planilla no vivió ayer un partido para el recuerdo. Tres puntos y pasar página para el Calahorra, que cumplió con lo mínimo ante un Tedeón inofensivo pero serio y que mantuvo sus opciones de dar la sorpresa hasta prácticamente el final del partido. Los locales fueron un equipo adormecido, como si adelantarse tan rápido en el marcador, en el minuto 5, le hubiese otorgado un exceso de confianza. No lo pagaron y sentenciaron finalmente una victoria con la que, junto a la SD Logroñés, pone tierra de por medio con el resto de perseguidores.

LA FICHA 3 CALAHORRA Txerra, Sito Castro, Chete, Cristian, Joan (Del Puente, m. 76), Josua, Barace, Astudillo (Israel Losa, m. 76), Toledo, Mario León y Alex Satrústegui (Joseba, m. 69).

0 TEDEÓN Diego Lacalle, Millán, Cerezo, Rodri, Puli (Miguel Ángel, m. 56), Juan, Andrés Ibáñez (Yeray, m. 80), Carballo (Andrés Peso, m. 66), Javier Huergo, Jorge Marín y Trini. GOLES 1-0, m. 5. Joan; 2-0, m. 80. Israel Losa; 3-0, m. 88. Barace. ÁRBITRO Guillermo Sáez, asistido por José Miguel Alcalde y Raúl Pérez. Amonestó a Joan, Cristian y Toledo del Calahorra y a Miguel Ángel del Tedeón.

Pintaba mejor el partido para el Calahorra visto el inicio, con un gol a los cinco minutos en un robo de Joan en la banda que acabó con un disparo al fondo de las mallas tras una asistencia de Alex Satrústegui. Un tanto que a priori quitaba emoción al encuentro, pero los rojillos no supieron aprovecharlo para sentenciar rápido y relajaron el partido con un dominio absoluto, pero poca intensidad en su juego y escasa verticalidad. Resistía el Tedeón las esporádicas ocasiones calagurritanas, como un par de remates de Satrústegui, uno atajado por Diego Lacalle y otro desviado, o un tiro de Cristian que taponó la defensa para enviar a saque de esquina.

Seguía el partido un guion muy plano, con el balón casi en todo momento en pies de los locales mientras el Tedeón esperaba su momento en algún acercamiento puntual que no puso en verdadero peligro la renta calagurritana. La segunda parte exigía algo más al Calahorra, pero fue incluso peor.

Al final del partido sí aumentaron el ritmo verdaderamente los locales para no llevarse un susto inesperado, pero hasta ese momento, el Calahorra no dio demasiado de sí. Seguía dominando sin problemas pero tampoco surgían demasiadas ideas de un equipo parsimonioso y que no llegaba con peligro al área visitante. Un acercamiento del Tedeón sirvió para avisar al conjunto rojillo, que empezó a desesperezarse también con los cambios.

No hubo sensación de que el triunfo peligrase, pero la renta seguía siendo mínima y el público de La Planilla empezó a impacientarse. Finalmente, el Calahorra encontró la recompensa a ese dominio del balón en el minuto 80. Israel Losa remató al poste en primera instancia y después recibió de Joseba para cruzar a gol. Al fin llegaba el segundo, que terminaba con las esperanzas de un Tedeón que había mantenido el tipo con mérito en uno de esos campos en los que no se suele puntuar.

Apretó entonces más el Calahorra en busca del tercero, de la sentencia, lográndolo a dos minutos para el 90 en un balón al área que peleó Joseba con el portero visitante, que pidió falta, y Barace empujó al fondo de la red. Sellaban el triunfo los calagurritanos en una tarde de la que pocas conclusiones pueden sacarse.