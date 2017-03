Reparto de puntos que frena a los dos equipos

Emocionante encuentro el disputado ayer en La Salera, entre dos equipos que pelean no sólo por clasificarse para el 'play off' de ascenso, sino también por tratar de conseguir el campeonato. El empate a un gol final, si bien les sirve a ambos para seguir en pos del primero de los objetivos, les aleja algo más del segundo.

LA FICHA 1 NÁXARA Heras, Madero, Sabando, Nika, Arturo, Miguel, Javito, Lozano (Jorge García, m. 76), Javi Martínez, Orodea (Quirino, m. 77) y Rojo (Pablo, m. 81).

1 HARO Javi Pérez, Txejo, Mikel, Eguren, Liébana, Arpón, Rojas, Joseba (Javi López, m. 89), Lafuente (Aimar, m. 69), Leo y Txutxi (Urquiza, m. 80). GOLES 1-0, m. 23. Javi Martínez. 1-1, m. 59. Leo. ÁRBITRO Óscar de los Mozos, ayudado por Hermosilla y Bárcenas. amonestó al local Sabando y a los visitantes Joseba, Rojas, Liébana, Arpón y Urquiza.

Tarde lluvioso y con un gran ambiente, con notable presencia de aficionados blanquinegros, ayer con equipación color vino, y lucha de tú a tú entre los dos conjuntos que llegaban a su enfrentamiento tras unos muy buenos últimos resultados. De salida los dos conjuntos se trataron con cierta prudencia. Con el Haro mejor plantado en el terreno de juego y los najerinos tratando de salvar la doble barrera defensiva a base de balones por alto.

No hubo grandes ocasiones de gol durante los primeros veinte minutos, aunque sí algunos amagos por ambas partes, y en el 23 llegó el tanto local. Arturo filtraba un buen balón en el área jarrera y Javi Martínez, acreditando su reconocido olfato goleador soltaba una volea que se colaba rasa en la meta de Javi Pérez. A partir de ahí no cambió mucho el panorama, tal vez, que los de Tato parecieron adelantar un poco sus líneas para tratar de empatar.

Con la incertidumbre entre las aficiones, al no haber quedado nada claro el dominio de ninguno de los dos equipos en la primera mitad, se reanudaba el partido con el Haro dispuesto a conseguir la igualada. Así, nada más sonar el pitido arbitral Txutxi centraba un balón cerrado y Heras despejaba a córner con muchos problemas.

Poco más tarde llegaba la réplica blanquiazul con una doble ocasión de Orodea, que Javi Pérez en primera instancia y Txejo después, evitaron que se convirtiesen en gol. Los locales se sacudían el empuje visitante con peligrosos contragolpes, como el de Javi Martínez en el minuto 50, que pudo ser el segundo gol.

Sin embargo y como suele pasar tantas veces en el fútbol, el que perdona acaba sucumbiendo. No llegó a tanto pero sí, al filo de la hora de partido, un centro al área de Heras lo remataba impecablemente de cabeza Leo, de forma imparable. Tras el empate los najerinos se envalentonaron y se fueron al ataque con decisión.

Esa determinación no tuvo su premio y las ocasiones de Orodea y Javi Martínez, que se convirtieron en una auténtica pesadilla para la retaguardia jarrera, no se convirtieron en goles, en gran medida por la buena actuación de Javi Pérez, que salvó algunos balones con marchamo de gol. Sea como fuere, al final un empate que, sin ser una catástrofe, no contentó a ninguno de los dos equipos.