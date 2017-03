El Rapid se aferra a la vida con una remontada

El Rapid se aferra a sus opciones de permanencia después de imponerse ayer al filial de la Unión Deportiva Logroñés. Los de Murillo tiraron de orgullo y amor propio para remontar un 2-0 adverso ante el conjunto blanquirrojo y sumar así su segundo triunfo del curso.

LA FICHA 2 UDL 'B' Ricardo, Mikel, Zubiri, Pablo Bobadilla, Medrano (Sergio Benito, m. 66), Eloy (Arnedillo, m. 58), Guillermo, Pablo Fernández, Adrián, Kike (Gordo, m. 71) y Dani Gómez.

3 RÁPID DE MURILLO Yul, Víctor, Viana, Gonzalo, Santamaría, Pirri, Canario (Popi, m. 70), Emilio (Edu León, m. 56), Nico, Sergio y Chuchi (Santos, m. 69). GOLES 1-0, m. 21, Dani Gómez; 2-0, m. 29, Guillermo; 2-1, m. 55, Chuchi; 2-2, m. 73, Nico; 2-3, m. 82, Nico. ÁRBITRO Diego Acero. Amonestó a los locales Zubiri y Eloy; y a los visitantes Pirri, Emilio, Canario, Nico, Gonzalo y Yul.

La UDL Promesas consiguió en el primer acto desequilibrar con dos tantos un partido que había arrancado igualado. El primero llegó en un saque de esquina protestado por los visitantes en el que Dani Gómez conectó un perfecto cabezazo y el segundo lo firmó Guillermo con un disparo desde la frontal que se envenenó tras tocar en un defensa. También reclamaron los de Murillo una mano previa en esa jugada.

En la segunda parte, la UDL Promesas tuvo la opción de sentenciar con un disparo de Kike ante el que se lució Yul y el Rapid se metió en el encuentro en una falta lateral botada por Emilio que acabó, tras varios golpeos, en los pies de Chuchi. El delantero recortó diferencias y, a partir de ahí, los visitantes comenzaron a creer en la remontada. Dejaban, eso sí, huecos atrás y los blanquirrojos pudieron sentenciar, pero no lo consiguieron y el Rapid sí que encontró en un par de jugadas el premio a ese tesón demostrado durante la segunda mitad. Nico puso las tablas con una gran definición a centro de Edu León y repitió después para ganarle la partida a Bobadilla (que pidió falta) encarar a Ricardo y superarle. En el largo tiempo añadido, Sergio Benito tuvo la opción de empatar, no acertó y el Rapid salió victorioso.