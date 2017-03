El gol, la asignatura pendiente para el futuro del Calasancio

logroño. José Quiroga lleva dos partidos al frente del Calasancio. El técnico cogió al equipo después de seis derrotas consecutivas y ha conseguido sumar dos empates con los que se ha roto en cierta manera esa mala dinámica. Sin embargo, el entrenador de los de Escolapios considera que los suyos todavía tienen que mejorar mucho si quieren alcanzar el objetivo, que no es otro que el de la permanencia.

Quiroga cree que para lograr esa meta, el Calasancio debe dar un salto hacia adelante en tareas ofensivas. «Cuando cogí al equipo, me centré en el aspecto mental porque consideraba muy importante no perder el primer partido contra el Casalarreina», explica el técnico. «Pero ahora estamos trabajando más en el terreno ofensivo porque nos cuesta muchísimo meter goles», añade. No en vano, los amarillos figuran como el bloque menos realizador del grupo riojano, con sólo trece tantos en su haber en los 27 partidos que han disputado hasta la fecha. Pese a ese escasísimo bagaje, los de La Estrella continúan fuera de las posiciones de descenso a Regional Preferente con dos puntos de ventaja sobre el Villegas, antepenúltimo clasificado.

El entrenador del Calasancio reconoce que cuando se hizo cargo del equipo encontró a los jugadores con la moral bastante baja. «Desde la directiva me dijeron que necesitaban un revulsivo para ver si la plantilla levantaba la cabeza», expone Quiroga. «Yo llevaba dos años fuera del fútbol y estaba a gusto así, pero decidí aceptar porque el Calasancio fue el club que me dio la oportunidad de entrenar en Tercera y siempre le estaré agradecido», añade.

Desde su llegada, los amarillos empataron en Casalarreina y volvieron a firmar tablas una semana después en casa ante el River Ebro. «Estoy contento porque hemos encajado sólo un gol en esos dos duelos», dice. «Pero ahora quiero que los jugadores se den cuenta de que pueden ganar partidos, aunque somos conscientes de que nos va a costar», apostilla.

De hecho, Quiroga se muestra convencido de que los conjuntos que están inmersos en la pelea por no bajar van a sacar muchos puntos de aquí hasta el final de la temporada. «Va a estar peleado hasta el último partido», avisa el entrenador del Calasancio, que está seguro de que su plantilla se encuentra capacitada para salvarse. «Creo que podemos sacar esto adelante», concluye.