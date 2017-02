«Son igual de valiosos los goles de chilena que los de empujar»

Si hay un jugador al que se le relaciona con la palabra 'gol' en la Tercera riojana de las últimas temporadas, ése es, sin lugar a dudas, el de Rubén Pérez. El ariete siempre aparece en las listas de máximos realizadores y eso se deja notar es sus registros. El de Miranda de Ebro ha anotado, no en vano, 201 tantos en los 206 partidos oficiales jugados con los arlequinados y promedia, por lo tanto, casi un gol por encuentro. Un auténtico 'killer'.

¿Cómo se consiguen esos registros?

Las cosas me están saliendo muy bien, las lesiones me están respetando y, además, tengo la suerte de estar en un equipo que siempre está peleando por terminar en los primeros puestos. Todo influye. Yo me beneficio del club en el que estoy y hago lo que puedo para devolver esa confianza.

LAS FRASES Compañeros «Les tengo que dar las gracias por ponerme todo tan fácil; sin ellos no podría llevar tantos goles» Ambición «No me conformo con marcar un gol en cada partido, mi meta es anotar todos los que pueda» Segunda B «No tengo esa espina clavada. Allí donde he estado he intentado hacer bien las cosas» Un sueño «Me gustaría marcar el tanto que nos diese el ascenso a Segunda División B»

Aun así, no resulta sencillo alcanzar esas cifras.

Es cierto. Meter tantos goles no es casualidad ni el producto de una buena temporada aislada. Yo simplemente intento hacer mi trabajo lo mejor posible y he tenido la fortuna de meter todas las temporadas muchos goles. Además, y como he dicho siempre, tengo que dar las gracias a mis compañeros por ponerme las cosas tan fáciles porque al final yo solo tengo que rematar el trabajo.

De todas esas dianas, ¿hay alguna que tenga un hueco especial en su memoria?

Recuerdo como importante el de la temporada pasada en Las Gaunas o el de la final de la Copa Federación, así como alguno de chilena que he marcado a lo largo de estos años. Yo, de cualquier modo, le doy valor a todos los goles. Me da igual que sean contra los equipos de arriba que contra los de abajo y que sean de chilena o de empujar. Todos son importantes.

¿Hay algún secreto para alcanzar esos guarismos?

Creo que todo influye. Está claro que yo solo no meto goles a nadie. Necesito unos compañeros que me envíen buenos pases y que me dejen en buena predisposición para batir a los porteros rivales. Aparte, también resulta importante la intuición para estar en el momento y en el lugar adecuado y, sobre todo, es necesario ser muy persistente. Si meto un gol yo siempre quiero ir hacia adelante para tratar de hacer el segundo. No me conformo con marcar uno solo cada día, mi meta es intentar marcar todos los que pueda. Creo que esa ambición es obligatoria para intentar superarme día a día y, de hecho, pienso que ese pensamiento me ha ayudado a alcanzar estas cifras.

¿Se pueden entrenar esas capacidades o son innatas?.

Nadie nace sabiendo, aunque está claro que a unos jugadores se nos dan mejor unas cosas y a otros otras. Aun así, está claro que en cada entrenamiento hay que intentar mejorar porque yo soy de los que piensa que en cada sesión de trabajo se logra aprender algo nuevo que después se puede aplicar en los partidos.

¿Qué ha encontrado en Varea para que pasen las campañas y su rendimiento siga siendo óptimo?

Llegué aquí en el 2011, aunque anteriormente ya había estado en juveniles. Cuando regresé ya conocía a todo el mundo y eso me ayudó. Si después no me ido a otro sitio, o si he vuelto después de salir, es porque me encuentro muy a gusto. Para mí la gente que está en Varea es como mi familia y, cuando te encuentras bien en un lugar, se acaba notando positivamente en el rendimiento.

Bien es cierto que probó un año experiencia en Segunda B con el Sestao y las cosas no le salieron muy bien. ¿Qué ocurrió?

Primero estuve en el Sestao y me dejaron sin ficha antes de empezar. Después me fui al Leioa y en diciembre regresé encantado al Varea. En el Sestao, el entrenador prefirió traer a un jugador cedido del Athletic de Bilbao y, al sobrar uno en la plantilla, me tocó salir. No sucedió nada más. Fue una decisión puramente técnica.

¿Y le queda esa espinita de probar suerte en una categoría superior?

Tampoco te creas. No me quita el sueño. De hecho, cuando era juvenil ya jugué algún partido con el Logroñés en Segunda B y, estando el Cádiz en Segunda, fui el máximo goleador del equipo andaluz en la pretemporada. No me arrepiento de nada ni me queda la espina clavada de no haber jugado en ningún otro sitio. Allí donde he estado, he intentado hacer bien las cosas.

¿Ha tenido ofertas para cambiar de aires?

Sí. Cada año llaman de muchos sitios. Ha habido ofertas tanto de Segunda B como de Tercera División y de fuera de España, pero la verdad que aquí estoy muy bien y puedo compaginar el equipo de Tercera con entrenar al División de Honor y con el trabajo en un gimnasio. Además recibo muchísimo cariño de todo el mundo y eso es algo que resulta muy difícil encontrar en cualquier otro sitio.

Dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro, ¿qué gol sueña con marcar?

Este año, por ejemplo, nos medimos en la última jornada de Liga con la Sociedad Deportiva Logroñés y me gustaría, en primer lugar, llegar a ese duelo jugándonos algo y que mi gol nos pudiera dar el título o la clasificación para el 'play off'. Y, cómo no, me gustaría marcar un gol que nos diese el ascenso a Segunda División B.

¿Se pone una cifra de goles como meta?

No. Nunca lo he hecho. Mi objetivo es meter todos los que pueda e intentar, si se puede, superar lo logrado la temporada anterior. No me meto ninguna presión ni me pongo ningún objetivo.