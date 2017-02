«Estoy a gusto en Varea y creo que es muy difícil que me vaya de aquí»

Rubén Pérez define el Varea como «su casa» y el delantero sólo tiene palabras de elogio para todos los estamentos de la entidad arlequinada. De hecho, además de jugar con el equipo de Tercera, Pérez entrena también al bloque juvenil de la entidad, con el que ascendió la temporada pasada a División de Honor. Tras subir, el de Miranda de Ebro sigue al frente de una plantilla que está firmando un excelente rendimiento en la élite durante el presente curso.

¿Cómo consigue compaginar esas dos tareas?

De momento, lo estoy llevando muy bien. Estoy encantado porque puedo completar, además, esas dos funciones con la del trabajo en el gimnasio. Los horarios no se solapan y me permiten hacerlo todo. Aparte, desde el club me lo ponen muy fácil para que los partidos de los dos equipos no coincidan durante los fines de semana y poder desarrollar así las dos labores sin problemas.

Por lo que dice, Varea es ya como su casa.

Está claro. Además, creo que es muy difícil que me vaya de aquí. Mientras las cosas sigan bien y me encuentre igual de a gusto que hasta ahora, seguiré encantado.

Este año, eso sí, ha tenido que pelear con una lesión de tobillo que le ha dejado fuera de la competición durante muchos partidos.

Así es. He estado jugando varios meses lesionado y la verdad es que no es algo demasiado agradable. Aunque seguía metiendo goles, no me encontraba a gusto en el campo. Por ese motivo, al final del año pasado decidimos parar y, por suerte, ahora me encuentro mucho mejor. Espero poder terminar la temporada sin sufrir ninguna lesión nueva.

Recuerdo incluso un partido en el que marcó un gol estando claramente cojo.

Me acuerdo. Esa es la ambición de la que hablaba con anterioridad. Yo intento ayudar al equipo en todo y, aunque me pueda perjudicar a mí, trato de jugar aunque sea cojo. Aquel día, las cosas salieron bien y, aunque estaba lesionado, pude marcar y echar una mano al Varea.

Cuando deje la práctica activa del fútbol, ¿le gustaría dedicarse a entrenar?

Todavía me quedan, aproximadamente, diez años de fútbol y entrenando llevo ya desde los quince. Aún me restan muchos años para pensar en eso pero lógicamente sí que me gustaría. Es algo que me encanta y que creo que se me da bien. Tengo claro que, mientras pueda jugar al fútbol lo seguiré haciendo, pero sí que me agrada seguir compaginando esa labor con la de seguir entrenando. Estoy cómodo.