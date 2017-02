La SDL aprovecha la ocasión

La Sociedad Deportiva Logroñés no dejó pasar la oportunidad de regresar al liderato del grupo riojano. Los blanquirrojos aprovecharon la derrota del Calahorra y volvieron al primer puesto gracias a su triunfo sobre el Tedeón.

LA FICHA 2 SD LOGROÑÉS Benji, Diego Jiménez, Múzquiz, Ledo, Laencina, Niño (Herce, m. 58), Alberto Gil, Dani Suárez, Chuchi, Domínguez (Cholo, m. 58) y Rubén Peña (Tenorio, m. 71).

0 TEDEÓN Muro, Pulido (Pablo Benito, m. 51), Cerezo, Tremps, Andoni, Macabeo, Juan Pastor, Millán (Yeray, m. 61), Jorge Marín, Andrés Ibáñez y Trini (Andrés Peso, m. 73). GOLES 1-0, m. 19, Diego Jiménez; 2-0, m. 70, Rubén Peña. ÁRBITRO David Moreno, ayudado por Domínguez y Paz. Amonestó al local Laencina y a los visitantes Trini y Jorge Marín. También fue expulsado Cholo, guardameta suplente del Tedeón. INCIDENCIAS 792 espectadores, según los datos proporcionados por la SDL.

Los de Navarrete no le pusieron las cosas sencillas a los de Chechu Martínez, que recuperaban a Rubén Peña después de más de cuatro meses de ausencia. Es más, el primer acercamiento llevó la firma del visitante Jorge Marín, pero su disparo se marchó fuera.

El Tedeón le dejó la iniciativa del juego a los blanquirrojos, pero con el balón en los pies los navarretanos dejaron buenos detalles. La SDL, por su parte, mandaba sin demasiada profundidad aunque Dani Suárez y Sergio Domínguez llevaron varios acercamientos por sus costados antes de que Diego Jiménez abriera el marcador. El lateral envió a la red un pase de Niño tras un buen remate de Rubén Peña al larguero. El gol y un disparo de Laencina ante el que Muro realizó una solvente intervención fueron las dos llegadas más claras de una Sociedad que no era capaz de abrir distancia en el tanteador.

Marcó Rubén Peña

En la segunda parte, el partido mantuvo un guión similar salvo con una excepción. Y es que en ese periodo el Tedeón sí que disfrutó de alguna ocasión clara para haber puesto en más aprietos a sus oponentes. De hecho, Benji se tuvo que lucir con una soberbia parada ante un remate de Trini después de un saque de banda.

Esa intervención mandó al traste la mejor opción de los de Óscar Sáenz para reponer las tablas, aunque el encuentro seguía abierto dada la escasa ventaja de los logroñeses y a que los minutos pasaban y estos no eran capaces de llegar con claridad a las inmediaciones del área rival. La sentencia no llegaba y el Tedeón mantuvo vivas sus esperanzas de puntuar hasta que se alcanzó el minuto 70 y llegó el segundo tanto blanquirrojo. Con algo de fortuna, el esférico le cayó a Chuchi, quien encaró a Muro en buena posición para marcar, pero tiró de generosidad para ver a su compañero Rubén Peña y cederle el gol en bandeja. El delantero no dejó pasar la oportunidad y marcó en su regreso. Fue, además, lo último que hizo en el enfrentamiento puesto que acto seguido cedió su lugar en el campo a Tenorio.

Ese tanto parecía dejar finiquitada la contienda, aunque el Tedeón hizo méritos para al menos anotar el gol de la honra. Lo intentó Andrés Ibáñez con un remate que Benji blocó y también lo buscó Yeray en un contragolpe en el que acabó reclamando una falta de Laencina que el colegiado no apreció.

El partido terminó con una contra de la Sociedad que no terminó en gol y con la expulsión de Cholo, guardameta suplente visitante, tras reclamar que esa jugada había llegado con dos jugadores de su equipo en el suelo. Fueron los últimos coletazos de un buen partido del Tedeón y de un triunfo para la SDL que le devuelve al primer puesto de la tabla.