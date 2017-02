Casalarreina y Calasancio vuelven a puntuar

Seis partidos acumulaba el Calasancio sin puntuar, y tres el Casalarreina, por lo que el empate que lograron ayer en su enfrentamiento supuso una buena noticia, al menos en parte. A pesar de la ausencia de goles en el encuentro, lo cierto es que el juego fue intenso y entretenido e, incluso, pudo haber vencido cualquiera.

LA FICHA 0 CASALARREINA Diego, Rubén, Otto, Pani, Itu, Yarón, Cristian, Marcos (Saúl, m. 60), Kevin, Pita y Erick (Stefano, m. 75).

0 CALASANCIO Joserra, Asier, Garza, Jalón, Pérez, San Juan, Álvaro, Richard, Melón, Edu (Lapeña, m. 75) y Castro (Fabio, m. 70). ÁRBITRO Diego Acero Pradera, con Borja Reche Cisneros y Enrique Alfonso Rincón como asistentes, amonestó a los jugadores locales Kevin y Pita y a los visitantes Pérez y San Juan. INCIDENCIAS Alrededor de 75 espectadores en el campo El Soto de Casalarreina en una tarde primaveral, soleada, a 15ºC.

En la primera parte fue el Calasancio el que se mostró más incisivo y durante los primeros minutos del encuentro encerró a los locales dentro de su propia área colgando balones a balón parado, en faltas, córners y saques de banda.

El Casalarreina perdió muchos balones en defensa y en el centro del campo, lo que propició algunos contraataques conducidos por el colegial Edu, pero que no pudo culminar. No obstante, el riojalteño Cristian tuvo la primera y mejor oportunidad, en el minuto 13, un contraataque que finalizó con un disparo demasiado cruzado y el balón se marchó fuera.

En la segunda parte, en cambio, el Casalarreina fue mejor, ya no se precipitó tanto ni fue tan pasivo, aunque el Calasancio siguió jugando con orden defensivo y presionando la salida de balón local. El mejor del partido fue, sin duda, el guardameta riojalteño Diego, quien despejó balones muy comprometidos, como dos remates consecutivos de Richard y San Juan en dos córners.