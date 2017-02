El San Marcial deja escapar una ventaja de dos goles y firma tablas con el Tedeón

El viento fue el gran protagonista del enfrentamiento que midió ayer al Tedeón y al San Marcial en Navarrete. En él, los locales igualaron una desventaja de dos goles ante el conjunto cigüeño, que dejó escapar una buena oportunidad para avanzar en su intento por huir de la zona de descenso.

la ficha 2 TEDEÓN Sergio Muro, Pulido (Millán, m. 60), Andoni, Cerezo, Tremps, Macabeo, Yeray, Rodrigo Marín, Trini, Andrés Ibáñez (Rodrigo Carballo, m. 68) y Javi (Andrés Peso, m. 56).

2 SAN MARCIAL Marius, Conde, Aritza, Justino, Vallejo, Zangróniz (Jon Ander, m. 81), Moi, Salazar, Luigi, Jadraque y Herreros. goles 0-1, m. 13, Jorge Herreros; 0-2, m. 18, Jorge Herreros; 1-2, m. 21, Andrés Ibáñez; 2-2, m. 83, Trini. árbitro Rodríguez Tejea, ayudado por Viloria y Oyón. Amonestó a los locales Trini y Macabeo; y a los visitantes Zangróniz, Jorge Herreros, Jadraque, Justino y Luigi.

Los de Juan Carlos Herrero se pusieron enseguida con el marcador a favor. Primero se adelantaron en una falta lateral botada por Luigi que Jorge Herreros desvió ligeramente para batir a Sergio Muro y cinco minutos más tarde el delantero repitió. Tiró un buen desmarque a la espalda de la defensa de los navarretanos y superó a Muro con una perfecta definición. Sólo se habían jugado 18 minutos y el San Marcial se acercaba a un triunfo muy necesario para sus intereses.

Pese a la desventaja, el Tedeón no le perdió la cara al encuentro y no tardó en recortar diferencias. De hecho, Andrés Ibáñez hizo el 1-2 al rematar a la red un buen centro de Javi Huergo y así se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Tedeón contó con el viento a favor y apretó mucho en busca del gol del empate. Destacó por parte del San Marcial la buena labor bajo palos del guardameta Marius, que debutaba con los de Herrero dejando muy buenas sensaciones. No pudo evitar, sin embargo, que Trini en el minuto 83 pusiera el empate definitivo con una volea tras un servicio frontal de Tremps.

En esa jugada, los visitantes reclamaron fuera de juego, pero ni el colegiado ni su asistente lo apreciaron. No fue la única jugada polémica del encuentro, puesto que en un tiro lejano de Luigi el esférico pareció superar la línea de gol tras tocar en el larguero. Sin embargo, el árbitro no lo consideró así y el tanto no subió al marcador.

El San Marcial se queda de esta manera antepenúltimo a dos puntos de la permanencia. El Tedeón, por su parte, es noveno con 28 puntos.