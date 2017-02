El Calahorra afronta tres semanas claves en la defensa de su liderato

El Calahorra se está mostrando hasta la fecha como un sólido líder del grupo riojano de Tercera División. No en vano, los riojabajeños no pierden desde que en la primera jornada cayeran frente al Agoncillo y actualmente están inmersos en una racha de once partidos seguidos ganando. Aun así, las próximas jornadas se antojan claves en el porvenir de los rojillos, ya que se enfrentan a tres rivales directos en la lucha por las primeras posiciones de la tabla.

No en vano, los de Eduardo Arévalo se verán las caras el próximo domingo con el Anguiano, sobre el que acumulan una ventaja de cuatro puntos, y una semana más tarde medirán sus fuerzas con el Haro, un conjunto que pese a caer el pasado fin de semana frente a la Sociedad Deportiva Logroñés sigue manteniendo aspiraciones de acabar la campaña en lo más alto de la tabla (seis puntos le separan del Calahorra). El último escollo dentro de esta racha de encuentros ante rivales directos para los rojillos será el Alfaro, que ya se ha metido de lleno en la pelea por las primeras posiciones de la clasificación y que aspira a seguir con su escalada.

Más duelos directos

No es el Calahorra el único equipo de la parte alta de la clasificación que se prepara para afrontar encuentros ante oponentes que también pelean por entrar en el 'play off' de ascenso. Así, la SD Logroñés, después de medirse al Anguiano y al Haro, se enfrentará el próximo domingo al Alfaro y dos semanas después serán los serranos y el Náxara los bloques que se encuentren.

A partir de esa jornada, los pupilos de Diego Martínez vivirán jornadas de suma trascendencia para su futuro en la clasificación puesto que, después de verse con los de Raúl Llona, se enfrentarán al Haro y al Alfaro. Se avecinan jornadas intensas en Tercera División.