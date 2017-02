El Varea vence en 20 minutos

Los primeros 20 minutos de partido le bastaron ayer al Varea para vencer el encuentro que disputó a domicilio en El Soto frente al Casalarreina. Fueron, además, los mejores momentos del equipo logroñés, los más intensos, en los que logró desbordar a la defensa local y, con una gran efectividad, marcar en prácticamente las dos únicas ocasiones de verdadero peligro de las disfrutó durante ese tiempo.

LA FICHA 0 CASALARREINA Zubi, Rubén, Otto, Pani, Itu, Cristian, Erick (Saúl, m. 78), Kevin, Austri (Rodri, m. 61), Pita y Baztán.

2 VAREA Pinillos, Sergio, Martín, Antón, Hernando, Israel, Esaúl, Rudíez (Bedoya, m. 66), Efrén (Obiang, m. 82), Chimbo (Torres, m. 72) y Pérez. Goles: 0-1, m. 9, Pérez; y 0-2, m. 20, Chimbo. ÁRBITRO David Moreno Pardo, con Lakbir Larhlid y Pedro Rafael Carvalho como asistentes, amonestó a los jugadores locales Erick, Pita y Otto y a los visitantes Chimbo y Pinillos. INCIDENCIAS 75 espectadores en el campo municipal El Soto de Casalarreina.

A los 9 minutos de juego Rudíez entregó un balón a Pérez, que se internó en el área del Casalarreina y cruzó un disparo con el que superó al guardameta local Zubiaga para adelantar tempranamente al Varea. El campo estaba blando y rápido por la lluvia que había caído durante toda la jornada y el ritmo del encuentro fue vertiginoso, sobre todo, durante la primera mitad del partido. Por momentos se jugó el partido de área a área, sin descanso.

Cuando apenas el Casalarreina se había repuesto del primer gol, recibió el segundo. Otro error defensivo que le costó un nuevo tanto. En esta ocasión, a los 20 minutos de juego, el portero logroñés Pinillos sacó largo y la defensa riojalteña no consiguió despejar el balón, propiciando un saque de banda a favor del Varea. Los jugadores de ataque logroñeses no dieron respiro a los riojalteños, Pérez sacó rápido para Efrén, éste centró al área cuando la defensa local aún no estaba situada y allí, en el segundo palo, Chimbo remató a puerta libre de marca y sumó el definitivo 0-2 en el marcador. Victoria atada.

Sólo Chimbo, cinco minutos después, estrelló un balón en el palo exterior de la meta defendida por Zubi en otro contraataque. A partir de entonces, el Casalarreina estabilizó el juego y consiguió acercarse a la portería rival. Pero no fue hasta la segunda parte cuando los riojalteños tuvieron su mejor oportunidad para marcar: un penalti. En el 68, Erick fue derribado dentro del área del Varea y el árbitro señaló la falta. El goleador Baztán lanzó pero Pinillos detuvo el balón. No tuvo suerte el Casalarreina a pesar de merece, al menos, marcar.