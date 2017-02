La SD Logroñés y el Haro se citan esta tarde en Las Gaunas

logroño. El grupo riojano de Tercera División vive hoy un nuevo enfrentamiento entre dos de los equipos que pelean por terminar la temporada en las posiciones de 'play off' de ascenso a Segunda B. En esta ocasión, se ven las caras la Sociedad Deportiva Logroñés y el Haro en Las Gaunas.

Se prevé un encuentro muy igualado, puesto que ambos conjuntos llegan a él empatados a puntos. Además, los dos han aprovechado las últimas horas del mercado de fichajes para mejorar sus plantillas con jugadores tan importantes como Herce o Liébana. Habrá que ver qué influencia tienen esas incorporaciones en un duelo en el que los logroñeses, además, intentarán mantener la diferencia de goles particular a su favor después de imponerse en El Mazo en la primera vuelta. Los jarreros, por el contrario, intentaran revertir esa situación.

Además, el Calahorra, actual líder de la competición, afronta hoy un derbi riojabajeño frente a un Arnedo que en las últimas semanas ha dado un paso adelante en su rendimiento y que intentará dar la sorpresa ante el bloque de Eduardo Arévalo, que sigue mostrándose como un conjunto sin demasiadas fisuras.

A la espera de un error de los que mandan en la clasificación están otros equipos como el Náxara o el Alfaro. Actualmente, ambos conjuntos están fuera de la zona de 'play off' pero a poca distancia de ella. De hecho, los najerinos podrían beneficiarse del duelo directo entre la SDL y el Haro para entrar de nuevo en esos puestos con premio. Para conseguirlo, eso sí, los de Diego Martínez deberán imponerse a un Villegas que necesita puntos para no quedarse descolgado en la pelea por no descender. En esa misma situación se encuentra un San Marcial que hoy será el rival del Alfaro en el Ángel de Vicente.

La jornada se completa con dos duelos más. Por un lado, el River Ebro recibe en su feudo al Agoncillo y, por el otro, el La Calzada visita al Vianés.