El Anguiano alcanzó el pasado fin de semana la segunda plaza de la tabla en el grupo riojano de Tercera División tras su victoria sobre la Sociedad Deportiva Logroñés. Un puesto que los serranos tratarán de defender hoy en el Mundial'82.

El conjunto de Raúl Llona dio un paso al frente en la igualada pelea por el 'play off' con su triunfo ante los blanquirrojos, pero éste servirá de poco si hoy no consiguen tres nuevos puntos frente al filial de la Unión Deportiva Logroñés. El conjunto de Javier Pineda, por su parte, ya ha demostrado de lo que es capaz en otras ocasiones, arrancando empates ante plantillas tan potentes como las de la propia SDL, el Náxara o el Calahorra.

Si la temporada concluyese hoy los serranos pelearían por ascender a Segunda División B, algo que no tendría a su alcance el Varea al encontrarse fuera de las cuatro primeras posiciones de la tabla. Por suerte para los arlequinados, todavía quedan muchos partidos por delante y los puestos cabeceros se encuentran a sólo cuatro puntos de distancia. Los de Blas Terroba, eso sí, saben que tienen menos margen de error que los bloques que les anteceden y no pueden permitirse demasiados errores. Esta tarde visitan al Casalarreina sin Madalin, que ayer fue operado con éxito de su fractura de pómulo.

De momento, los riojalteños no están, para su fortuna, inmersos en esa lucha por no perder la categoría en la que sí están metidos otros conjuntos como el Rapid de Murillo. Los de Paul Pérez continúan colistas y sin ganar y hoy tratarán de revertir esa situación con una victoria sobre el Tedeón en El Rozo. Los de Navarrete, mientras, no llegan en su mejor momento del curso al haber encadenado cuatro derrotas consecutivas.

El Calasancio, por último, es el equipo que marca la permanencia en la actualidad y, por ello, necesita tomar ventaja con las plazas de castigo. Lo intentará hoy ante un rival directo, una Oyonesa que cuenta con tres puntos más en su casillero que los de Héctor Ruiz.