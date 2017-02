Una joven árbitra denuncia insultos machistas en Arnedo

logroño. «Me derrumbé en el vestuario y no paré de llorar», decía hace unos días la árbitra Soraya Leiva (23 años) tras el partido entre el Torredelcampo y Vílches, de Primera Andaluza. Ni la escena ni las palabras son nuevas en la relación entre el arbitraje y la grada. Las mujeres se están incorporando al colectivo arbitral, aunque aún hay quien no acabe de entenderlo.

Partido Arnedo-UD Logroñés Promesas. Sendero. Escenario habitual de los encuentros del conjunto de la Ciudad del Calzado. El marcador se mantiene con empate a cero y en el minuto 75, el árbitro Eduardo Escribano para el choque, se acerca hasta la banda donde se ubica su asistente, A.C., de 16 años, y conversan. Banda que discurre paralela a la grada de Sendero. Intercambian impresiones durante unos segundos y Escribano se acerca al delegado del campo. Hablan y se reanuda el partido, que acaba minutos después con victoria local.

Eduardo Escribano desveló todo lo ocurrido en el acta del partido. En su texto se recogen una serie de frases que A.C. escuchó y que calificó de «insultos de carácter machista». «En el minuto 75, mi asistente número 2 me comunica que un sector de la grada detrás de ella le dice insultos de carácter machista», apunta el colegiado, que incluye las frases, cuatro concretamente, que le comunica su asistente. Primera. «Vaya pelo tienes, pareces una gitana». Segunda. «Te has equivocado asistente. Bueno no, asistenta, como la chacha de casa». Tercera. «Joder, has venido depilada a arbitrar». Cuarta. «Vaya culopollo tienes».

Escribano también añade que, acto seguido, habla con el delegado de campo. «Ante estos hechos, me dirijo al delegado de campo para que cesen estos insultos y que si continúan se parará el partido», refleja. El partido concluye y, además, con victoria local. Según informa Valvanera Sanz, en las instalaciones de Sendero había presencia de la Guardia Civil, aunque no tuvo que intervenir en momento alguno.

A.C. compagina su actividad en el arbitraje riojano con la de futbolista. Actúa como asistente en partidos de Tercera y dirige en categorías inferiores. Es una de las seis árbitros con las que cuenta el Comité Técnico de La Rioja. Además, milita en el EDF Logroño, en su equipo Territorial, y acude a las llamadas de la selección de La Rioja. El conjunto logroñés no ha emitido comunicado alguno por deseo de la familia de la joven árbitra. Quienes sí lo han hecho son el Arnedo y la UD Logroñés, los dos equipos que estaban presentes en el campo.

Desde el seno de la entidad riojabajeña explican que ante la llamada de atención del árbitro, tanto el delegado del club como el presidente acudieron al sector indicado para pedir que cesaran los insultos. «Pero ellos nos decían que no le habían dicho nada a la asistente», explica el máximo mandatario del Arnedo, Ildefonso Ruiz, que deja clara su posición ante los hechos. «Nosotros estamos en contra de los insultos de cualquier tipo», sentencia.

Además, Ruiz asegura que se va a poner en contacto con esos aficionados para hablar con ellos, intentar aclarar lo sucedido y, si procede y se logra identificar a los culpables de estos hechos, castigarles «con una sanción ejemplar». «Si les tenemos que echar de socios, lo haremos», afirma.

Poco después, el club publicó un comunicado en el que recalca que personal de la entidad «trató de identificar al responsable o responsables de estos comentarios para que cesaran de inmediato» y asevera que la entidad «no ha permitido ni permitirá entre sus jugadores, cuerpo técnico y socios/abonados, ningún tipo de comportamiento que incite a la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia en el deporte, tomando las correspondientes medidas disciplinarias».

También la UD Logroñés emitió un comunicado en el que se muestra «el total rechazo» hacia «este incidente en el que una colegiada ha sufrido una actitud totalmente ajena a los valores que el deporte encarna y representa». La entidad se declara, así mismo, en contra de cualquier actitud que incite al odio y a la violencia y manifiesta su certeza en que los responsables «no representan al Arnedo ni a su afición, así como tampoco a la afición al fútbol en La Rioja». Por último, desde la UDL muestran su disposición a colaborar para terminar con este tipo de «condenables» sucesos. «La UDL quiere manifestar su voluntad de colaborar en todo lo posible para que de la mano de la Federación Riojana y de los demás equipos que componen la misma, luchemos para erradicar cualquier discriminación por condición o género de nuestros terrenos de juego», finaliza el comunicado.