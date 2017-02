Demasiados ejemplos similares en España

Lo ocurrido el domingo en Sendero no representa un hecho aislado en el fútbol español. En los últimos años, varias son las noticias relacionadas con insultos machistas surgidas en diferentes categorías y numerosas son las afectadas que los han denunciado.

Hace pocos días se dio a conocer el caso de Soraya Leiva, una colegiada que denunció que durante el encuentro entre el Torredelcampo y el Vilches, de la Primera Andaluza Sénior, escuchó como le decían desde la grada frases de marcado carácter sexista. «Zorra, vete a tu casa que es lo que tienes que hacer y no estar aquí rodeada de tíos», fue una de ellas, pero no la única. Leiva también tuvo que oír otras como «Las mujeres no servís para nada» o «Te voy a meter la polla por la boca». Unos hechos que fueron denunciados por el Sindicato de Árbitros de Fútbol de España.

Por desgracia, los insultos a los árbitros (ya sean hombres y mujeres) resultan demasiado comunes en los campos de fútbol, tanto en partidos de las categorías más rutilantes como en la más humildes. Las faltas de respeto son habituales y, en algunos casos, llegan tanto desde dentro del campo como desde fuera de él y así se comprueba en noticias como la de una árbitra, de la Primera Autonómica andaluza, que en el 2015 expuso en el acta de un partido entre la Peña Barcelonista y el Sporting Club Constitución que un jugador le espetó: «Niña, vete a tu casa a limpiar cacharros, que tú no sirves para esto. Cásate». Tras ser expulsado, y ya desde la grada, el jugador siguió dirigiéndose a la colegiada con frases como: «Quítame la expulsión que esta noche te voy a invitar a cenar».

También en el 2015 saltó a los medios un caso sangrante durante un encuentro de fútbol femenino. Era el que enfrentaba al Arenas de Armilla y al Numancia durante la Copa Centenario de la Federación Andaluza de Fútbol Femenina Sénior. Una colegiada, menor de edad, explicó en el anexo del acta del encuentro violentas reacciones tanto de jugadoras como del entrenador y los aficionados locales, tal y como denunció el Sindicato de Árbitros Español. «Te estamos grabando, te vas a enterar, zorra», fue una de las sentencias emitidas, según la árbitra, por el técnico. «Eres una hija de puta, sólo vales para limpiar lavabos», «te tenemos denunciada, que está comprobado que solo sirves para comer pollas» o «eres una gorda que no mueves el culo; te vamos a pegar por cargarte el partido, puta», fueron algunos de los lamentables insultos que la afectada reflejó en su escrito haber recibido por parte de la afición.

En Cataluña, mientras, la árbitra Marta Galego explicó cómo el año pasado un aficionado le decía durante un choque: «¡Vete a fregar los platos!». Ante esta situación, Galego no lo dudó y en virtud de una normativa catalana que lleva por nombre 'Zero insults a la grada' (Cero insultos en la grada) se dirigió al delegado del equipo local y le instó a que echara del campo a dicho aficionado. Dicho y hecho. El culpable fue expulsado y el resto del campo ovacionó al trío arbitral una vez reanudado el choque, que concluyó con normalidad.