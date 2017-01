Buena cara ante la adversidad

Todo quedó en un susto, pero el campo de Varea vivió el domingo una de esa acciones que ponen los pelos de punta. Corría el minuto 67 del partido que medía a los locales con el Náxara, cuando el centrocampista arlequinado Andreica Madalin saltaba de cabeza para rematar un centro al área, estrellando su rostro en la nuca de un compañero. Un fuerte golpe que dejó al futbolista tendido en el césped durante un cuarto de hora hasta que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro, estable pero con el diagnóstico de fractura de pómulo. Ayer, un día después, viajaba a Zaragoza para ser operado a lo largo de esta semana, con duras secuelas físicas del encuentro pero asimilando la situación con buen humor.

Madalin, calceatense de 21 años que se incorporó este año a las filas del Varea después de varias temporadas despuntando en La Calzada, recordaba con todos los detalles la jugada: «Salté mirando el balón y justo en el momento de hacer el gesto del remate, al girar la cabeza, me golpeé con la de Chimbo».

No perdió la conciencia en ningún momento, pero, por precaución, se mantuvo inmovilizado hasta que llegaron las asistencias médicas. «Sentía como si estuviese sangrando, con un fuerte dolor, pero era porque me había roto el pómulo», comenta Madalin, que recuerda además «el susto de no saber lo que era y tener la sensación de notar media cara adormecida».

Del campo, donde fue despedido entre aplausos, al Hospital San Pedro, en el que conoció la causa de ese intenso dolor: una fractura de pómulo. «He pasado buena noche y me encuentro bastante bien», comentaba en la mañana de ayer el centrocampista del Varea, encarando su lesión con ánimo positivo a la espera de la visita del especialista, que le comunicaría finalmente la decisión de operar en Zaragoza, a donde fue trasladado por la tarde.

Desde el momento de su lesión, Madalin recibió numerosas muestras de afecto a través de las redes sociales, «gente de todos los equipos preocupada por mí», y fueron muchos los amigos que le hicieron una visita: «Compañeros y directivos del Varea, Josean, mi anterior entrenador, padres de compañeros, aficionados... Estoy muy agradecido». A quienes no ha podido ver aún es a sus padres, que casualmente se encontraban de viaje. «Estoy hablando continuamente con ellos y ya les he tranquilizado para que apuren el viaje hasta mañana (por hoy), que vendrán». Asegura, además, que «se enteraron a través de otros familiares que vieron la noticia».

Después de la operación, Madalin tendrá que recuperarse con calma, aunque el susto no le ha quitado, ni mucho menos, las ganas de seguir jugando: «Volveré con más fuerza e intentaré ayudar al equipo en todo lo que pueda». Las lesiones, por duras que sean, no suelen acabar con los luchadores.