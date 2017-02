El Rapid de Murillo muestra su malestar con las actuaciones arbitrales

En el seno del Rapid de Murillo existe un importante malestar por los arbitrajes que está viviendo el club esta temporada. Así lo ha querido dejar claro el presidente de la entidad, Iván Sáenz. «No sé qué nos pasa este año; parece que los árbitros quieren apoyar más a los de arriba que al equipo con menos dinero de toda la Tercera», expone.

En su opinión, su equipo se ha visto perjudicado en varios encuentros en lo que se lleva de campaña, el último frente al Haro Deportivo en El Rozo el pasado fin de semana. «Yo no me quejo de que los equipos grandes me ganen, pero que lo hagan por su juego, no porque les echen una mano», expone el máximo responsable de la entidad murillense que, además, se pregunta cuáles son las causas que explican esta sucesión, según su parecer, de errores en su contra a lo largo del campeonato. «No sé si será por haber votado en contra del actual presidente de la Federación Riojana de Fútbol en las últimas elecciones o por otras razones», apunta.

El Rapid marcha actualmente último en la tabla clasificatoria del grupo riojano de Tercera División, con cinco puntos en su haber y sin haber conocido hasta el momento la victoria, y su presidente considera que el equipo merecería tener algún punto más en la tabla que los actuales de no haber sido por esos errores que él ha detectado en su contra. «Lo que nos está pasando es gravísimo y solo pido que me arbitren como a los demás equipos de la categoría», finaliza.