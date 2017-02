Óscar Liébana regresa al Haro tras jugar media temporada con el UE Engordany

El Haro Deportivo ha confirmado el regreso del jugador Óscar Liébana, que había iniciado la temporada en el UE Engordany de Andorra. Óscar ha abandonado la disciplina andorrana cuando su club era quinto en una liga de ocho equipos tras la 13ª jornada. «Regreso porque sabía, y tenía en la cabeza, que si me iba, quería volver al Haro porque aquí me siento en casa», confiesa Óscar. Por tanto, como «surgió la oportunidad de volver, no me lo pensé».

Con respecto a su periplo andorrano, Óscar valora que «no ha estado mal, es una liga exigente», aunque lamenta que los entrenamientos eran cada día en un campo diferente, a última hora de la jornada y compartiendo terreno con otro equipo rival. «Si quieren profesionalizar más la liga, eso debería cambiar», opina.

Nacido en Sant Feliu de Guíxols hace 26 años, pero afincado desde hacía tiempo en Haro, esta será la tercera etapa de Óscar con los blanquinegros, tras pasar por el UE Engordany y jugar una campaña en Segunda División B con el Peña Sport de Tafalla.

Ahora el lateral izquierdo regresa con los blanquinegros cubriendo la baja del delantero jarrero Dani Gómez, que ha fichado por la UDL Promesas. También ha fichado por el Haro Julen Lafuente, procedente del Portugalete, ha regresado Aimar y se ha marchado Zabala al Arnedo.

«Veo al Haro muy bien, tiene un equipazo, muy completo», valora Óscar. Muchos echaban en falta sus disparos de falta directa, algo a lo que él resta importancia señalando los goles de Arkaitz y Gómez y a otros compañeros, buenos lanzadores, como Adriano, Aimar y Rojas.