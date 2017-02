Con la mejor carta de presentación

El gol es para todo delantero centro su sustento y su razón de ser. Alguien que juegue en esa posición, la del nueve, puede aportar muchas más cosas al equipo, pero sobre todas ellas, su principal argumento es la definición. Es por ello que es difícil imaginar un estreno mejor que el que ha tenido Samuel Azofra en el Anguiano. El delantero llegó al conjunto serrano en el mercado invernal y en dos partidos ha sumado ya cuatro goles, mostrándose como una interesante incorporación en un equipo inmerso en la lucha por entrar en la fase de ascenso.

El joven delantero afrontó el inicio de temporada dejando de lado su etapa de juvenil y dando el paso definitivo al primer equipo de la SD Logroñés. Sin embargo, la falta de minutos con los blanquirrojos, disputando 227 en 8 partidos, le invitó a cambiar de aires. «Quería jugar algo más, ya que creo que merecía más minutos, así que decidí moverme. Fue una decisión muy meditada, ya que la SD Logroñés había sido mi equipo durante muchos años», explica Samuel Azofra.

El Anguiano fue el destino elegido por el delantero, otro de los grandes de la liga, en el que podría demostrar que sí está al nivel que requieren los objetivos más ambiciosos. Samuel reconoce que «influyó mucho» el hecho de que Raúl Llona, con el que había coincidido en la SD Logroñés, fuese el entrenador de los serranos. También conocía de esa etapa a Candelas, uno de los veteranos de un vestuario con mucho que enseñar y del que Samuel valora la cercanía: «No se nota la diferencia de joven o veterano, me tratan como uno más y desde el primer momento me he sentido apoyado».

Su debut con la camiseta serrana fue contundente, con tres goles ante el Rápid de auténtico nueve. Uno con una definición cruzada, otro de cabeza y el último aguantando de espaldas a la portería. El pasado sábado, en su segundo partido, también marcó ante el San Marcial. «Todo ha sido muy rápido, nada más llegar. Ha sido cuestión de estar en el momento y en el lugar adecuados», explica Samuel. En la primera vuelta, había anotado tres goles con la SDL, uno menos que los cuatro que ya lleva con el Anguiano.

El juego de su nuevo equipo, ofensivo, con variantes en ataque y una medular poblada, considera que le permitirá explotar sus características, «me gusta jugar cerca del área y este es un equipo que genera muchas ocasiones». Samuel no se marca objetivos en cuanto a goles, sino «jugar el máximo número de minutos posibles y aprovecharlos para aportar al equipo», un Anguiano que ha encontrado en el mercado de invierno un fichaje que promete y está cumpliendo.