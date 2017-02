Una cláusula le impedirá jugar ante la SD Logroñés

Samuel Azofra tenía una buena oportunidad para reivindicarse este domingo, en el partido que medirá en Isla al Anguiano y a su anterior equipo, la SD Logroñés. Sin embargo, el delantero no podrá jugar ya que lo impide una cláusula firmada en el traspaso entre los logroñeses y el club serrano. «Pusimos solamente la condición de que no jugase contra nosotros, y no cobramos nada por los derechos de formación o por el traspaso», declara Eduardo Silva, directivo de la SD Logroñés, que comenta además que «es una práctica habitual en Tercera cuando se producen este tipo de operaciones en el mercado de invierno».