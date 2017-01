Javi Martínez desatasca al Náxara

Sudó el Náxara en la tarde de ayer para mantener el ritmo y no ceder en su feudo dos puntos ante el Agoncillo. Bastante atascados en los metros finales, los najerinos tuvieron que recurrir a un potente disparo lejano de Javi Martínez para sumar un triunfo que le mantiene en la brecha. Fue la única forma de superar a un Agoncillo que se multiplicó en defensa para disimular la expulsión de Dani Martínez en el primer tiempo. Un gran trabajo de los avioneros que no tuvo esa recompensa que sí encontró el Náxara gracias a su insistencia.

la ficha 1 NÁXARA Raúl Heras, Madero, Miguel, Nika, Arturo, Emilio, Muri (Javi Martínez, m. 58), Lozano, Achi, Rojo (Javito, m. 58) y Orodea (Jorge García, m. 73).

0 AGONCILLO Munguía, David, Molo, Dani Martínez, Fidel, Sicilia (Jaime, m. 62), Chino, Dani López (Óscar, m. 71), Hugo (Borja, m. 67), Manu Ballestero y Ache. Goles 1-0, m. 66. Javi Martínez. Árbitro Ibáñez, asistido por Reche y Peralta. Amarilla a Munguía y roja directa a Dani Martínez (m. 25), del equipo local.

Los locales comenzaron el partido con mucho ritmo, tratando de resolver rápido, con claras ocasiones en una falta de Rojo al poste en el primer minuto y un disparo de Orodea por encima del larguero en el tercero. Uno de los grandes méritos del Agoncillo fue frenar ese ímpetu inicial de los najerinos, respondiendo con algún acercamiento peligroso como en una buena combinación en el minuto 9 que acabó con un remate alto de Dani López.

No conseguía el Náxara volver a generar peligro como en los primeros compases, pero encontró una oportunidad inmejorable en el minuto 25, en el que el defensa visitante Dani Martínez paró con la mano, en una estirada digna de un buen portero, un ajustado disparo de Miguel. El central del Agoncillo fue expulsado, pero el Náxara desaprovechó el penalti, que Munguía detuvo a Emilio.

El partido se ponía, de todas formas, muy de cara para el Náxara, con sesenta minutos por delante de superioridad. El Agoncillo tuvo que inventar una variante con tres centrales y una línea de cuatro por delante apoyando de cerca y efectuando inteligentes transiciones y apoyos. Funcionó, sin permitir al Náxara encontrar el espacio, salvo en un disparo al lateral de la red de Lozano o en una finalización de Rojo a las manos del portero tras una peinada de Orodea.

El segundo tiempo comenzó con un disparo desde la frontal de Muri al palo, pero seguía el Náxara sin encontrar fluidez, chocando con la maraña defensiva de un solidario Agoncillo. Finalmente, el recién ingresado en el campo Javi Martínez, logró desatascar a los locales con un fabuloso gol con un potente disparo desde treinta metros que entró por la escuadra de la portería visitante.

Una vez abierto el marcador, el Náxara respiró tranquilo. Continuó en la misma línea, dominando la posesión pero sin llegar con claridad a los metros finales ni lograr rematar sus jugadas, pero ya no tenía la misma urgencia. No bajo los brazos el Agoncillo, que peleó hasta el final, pero que fue totalmente inofensivo para poder responder. El trabajo había pasado factura. Concluyó el partido de forma relajada, sin la tensión que se respiraba mientras el marcador mostraba el empate inicial. El Náxara no fallaba, aunque sigue sin transmitir demasiado. La próxima semana, ante el Varea, deberá ofrecer algo más.