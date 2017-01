El Anguiano suma otra jornada

La cuenta atrás hacia el final de temporada, hacia la meta del 'play off', se presenta tan intensa que los favoritos están obligados a sacar adelante todos sus partidos ante rivales de la zona media y baja. Todos los partidos son vitales y el Anguiano no quiso ayer complicaciones y se marcó en verde otra cita en su calendario con un triunfo cómo ante el San Marcial. Los larderanos trabajaron y pusieron en apuros puntuales al equipo serrano durante el primer tiempo, pero no pudieron hacer demasiado para remontar un partido que pronto se les puso cuesta arriba.

LA FICHA 1 SAN MARCIAL Tito, Terry, Elizalde, Justino, Aritza, Javito, Conde (Adrián, m. 37), Jadraque, Luigi (Jairo, m. 72), Ismael (Diego, m. 60) y Jorge.

5 ANGUIANO Darío, Félix Pavía, Gerardo, Chocarro, Iván Agustín, Javí Pavía, Iñigo, Escribano, Miguel (Centeno, m. 67), Samuel (Fede, m. 62) y Moha (Nacho Elías, m. 75). GOLES 0-1, m. 10. Samuel; 0-2, m. 30. Gerardo (de penalti); 0-3, m. 73. Moha; 1-3, m. 75. Diego; 1-4, m. 77. Nacho Elías; 1-5, m. 88. Javi Pavía. ÁRBITRO Guillermo Saez Quintanilla, con por Enrique Acero y Pedro Rafael Carvalho. Amonestó a Elizalde y Javito del San Marcial.

A los diez minutos, el Anguiano ya encarrilaba su victoria, evitándose complicaciones por la vía rápida. Samuel, estrella en su debut con el equipo serrano en la semana pasada, volvió a marcar al cabecear en el corazón del área un buen centro de Javi Pavía desde la línea de fondo. Los visitantes, sin embargo, no conseguían hacerse valer con el balón en los pies y pecaban de relajación en el aspecto defensivo, permitiendo que el San Marcial generase peligro en jugadas puntuales como un par de disparos de Jorge Herreros y Jadraque que detuvo Darío.

A la media hora, el Anguiano volvió a marcar y ese gol sí que resultó decisivo para que los serranos se hiciesen con el control del partido. Fue de penalti, en un derribo de Elizalde sobre Moha, que Gerardo se encargó de transformar. Entonces el Anguiano asumió la posesión sin dudas, rozando antes del descanso el tercer gol, con remates de Moha y Javi Pavía que salvó Tito para mantener con vida al San Marcial.

Continuó el dominio del Anguiano en la segunda mitad, con un par de cabezazos altos de Miguel y Fede como mejores oportunidades antes del minuto 73, en el que Moha, al aprovechar con temple un rechace en el área, hizo el tercer gol. Otra relajación del Anguiano permitió al San Marcial encontrar su recompensa con un gol de Daniel después de una buena jugada, pero los serranos acabarían finiquitando el partido con goles de Nacho Elías, que mandó el balón a la escuadra con algo de fortuna, y Javi Pavía, que picó sutil ante la salida del meta local.