Niño se recupera del «gran susto» sufrido tras su mala caída en La Estrella

logroño. Una mala caída de Alberto Niño sobrecogió el pasado domingo a todos los que presenciaban el duelo entre el Calasancio y la SD Logroñés en La Estrella. Fueron momentos de incertidumbre por el estado del centrocampista, que perdió el conocimiento, pero por suerte todo ha quedado en «un gran susto» y el futbolista ya se recupera de un esguince cervical.

Niño asegura no acordarse del momento en el que sucedió la acción. «Mi último recuerdo es el gol de Javi Herreros, que fue en la primera parte, y ya después me acuerdo de despertarme en el hospital sin saber qué había pasado», cuenta. «No sé ni en qué parte del campo fue la jugada ni cómo me trasladaron al hospital», añade. Dicho traslado se efectuó en una ambulancia que acudió al campo de La Estrella tras la acción.

En el terreno de juego fueron sus compañeros los que colaboraron en que Niño no sufriera daños mayores. En concreto, Ledo y Dani Suárez fueron los que acudieron en primer lugar para ver cómo se encontraba el joven mediocentro. «Al principio, vimos que había perdido el conocimiento pero después nos percatamos de que se podía estar tragando la lengua», expone el capitán blanquirrojo. «Intentamos abrirle la boca y al principio no le encontrábamos la lengua, pero después se la logramos sacar y, por suerte, todo ha quedado en un susto», remata.